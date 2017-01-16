В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени

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Так их наказали за драку незнакомые мужчины, которые учинили разбирательства
|Фото: pixabay.com; видео: "Вести-Хабаровск"
В хабаровской школе-интернате для слабослышащих ученикам пришлось просить прощения на коленях. Так, по словам родителей, их наказали за драку, произошедшую накануне, двое мужчин, которых привели в заведение педагоги и оставили наедине с подростками. Гости устроили разборку за инцидент.
«Максима ударил под дых мужчина, Коля, по-моему, мальчик нерусский, схватил за шею его, а Гришу ударил по лицу», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» ученик коррекционной школы-интерната № 1 Владислав Кравцов.
Заместитель директора школы назвал конфликт сугубо внутренним, однако инцидентом могли бы заинтересоваться правоохранительные органы. Поздно вечером двое посторонних мужчин с разрешения педагогов прошли на территорию, чтобы в жёсткой форме поговорить со слабослышащими учениками. Накануне подростки подрались с детьми из другой школы. Завуч и директор не отрицали, что разрешили совершенно посторонним мужчинам без ведома родителей поговорить с их детьми. Беседа протекала в присутствии педагогов, с нажимом, но без насилия.
«Паша разговаривал с детьми. Как, каким образом? Конечно, он, может, где-то перегнул палку, в плане того, что он грубо разговаривал, то есть повышал тон — и всё. Никаких рукоприкладств, никаких других действий не было», — объяснила завуч по воспитательной работе коррекционной школы-интерната № 1 Татьяна Родионова.
Руководители учреждения не считают мужчину незнакомцем. Отца мальчика знает учитель по ОБЖ. Их дети — одноклассники, учатся в соседней школе, оба участвовали в драке.
«Моего сына и его друга избили учащиеся нашей школы из-за девочки», — сообщила причину конфликта учитель ОБЖ коррекционной школы-интерната № 1 Елена Малахова.
Все родители написали заявление в правоохранительные органы. Мамы учащихся интерната считают, что в детский конфликт не имел право вмешиваться никто из взрослых. Кроме того, родственники заявили об угрозе со стороны руководства учебного заведения.
«Хотим наказать папу, который пришёл разбираться с детками, нанёс им физические повреждения, унижал, поставил на колени, и, естественно, администрацию школы, которая допустила приход посторонних людей», — поделилась мама учащегося коррекционной школы-интерната № 1 Надежда Кравцова.
Да за такой беспредел надо руководство интерната под суд отдавать! Это один случай стал известен, а сколько их ещё могло быть?! Не место подобным людям в детских учреждениях!!! А "родителей", учинивших быдлянский беспредел и способных только слабых унижать - самих на колени на центральной площади, чтобы каждый мог в рожу харкнуть!!!
Какой, к черту, беспридел? У меня дочку две одноклассницы буквально гнобили в начальной школе : обзывали, штаны стягивали, случалось били . Не родители, не учителя никак не могли на них повлиять . Пока не пошла сама в школу и не тряхонула их прямо при учителе как следует. Сразу отстали ! Есть такие , которых надо воспитывать их же методами - иначе они не понимают!