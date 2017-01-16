В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени

Так их наказали за драку незнакомые мужчины, которые учинили разбирательства

В хабаровской школе-интернате для слабослышащих ученикам пришлось просить прощения на коленях. Так, по словам родителей, их наказали за драку, произошедшую накануне, двое мужчин, которых привели в заведение педагоги и оставили наедине с подростками. Гости устроили разборку за инцидент.

«Максима ударил под дых мужчина, Коля, по-моему, мальчик нерусский, схватил за шею его, а Гришу ударил по лицу», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» ученик коррекционной школы-интерната № 1 Владислав Кравцов.

Заместитель директора школы назвал конфликт сугубо внутренним, однако инцидентом могли бы заинтересоваться правоохранительные органы. Поздно вечером двое посторонних мужчин с разрешения педагогов прошли на территорию, чтобы в жёсткой форме поговорить со слабослышащими учениками. Накануне подростки подрались с детьми из другой школы. Завуч и директор не отрицали, что разрешили совершенно посторонним мужчинам без ведома родителей поговорить с их детьми. Беседа протекала в присутствии педагогов, с нажимом, но без насилия.

«Паша разговаривал с детьми. Как, каким образом? Конечно, он, может, где-то перегнул палку, в плане того, что он грубо разговаривал, то есть повышал тон — и всё. Никаких рукоприкладств, никаких других действий не было», — объяснила завуч по воспитательной работе коррекционной школы-интерната № 1 Татьяна Родионова.

Руководители учреждения не считают мужчину незнакомцем. Отца мальчика знает учитель по ОБЖ. Их дети — одноклассники, учатся в соседней школе, оба участвовали в драке.

«Моего сына и его друга избили учащиеся нашей школы из-за девочки», — сообщила причину конфликта учитель ОБЖ коррекционной школы-интерната № 1 Елена Малахова.

Все родители написали заявление в правоохранительные органы. Мамы учащихся интерната считают, что в детский конфликт не имел право вмешиваться никто из взрослых. Кроме того, родственники заявили об угрозе со стороны руководства учебного заведения.

«Хотим наказать папу, который пришёл разбираться с детками, нанёс им физические повреждения, унижал, поставил на колени, и, естественно, администрацию школы, которая допустила приход посторонних людей», — поделилась мама учащегося коррекционной школы-интерната № 1 Надежда Кравцова.