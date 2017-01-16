Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" вошёл в игру через забитые мячи

После победного матча над архангелогородцами из команды «Водник» главный тренер хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев признался, что ему пришлось изменить планы во втором тайме. Также он отметил, что качество льда оставляло желать лучшего, из-за чего мяч отскакивал и не достигал цели при передачах.

«Пауза немного большевата была — после первого этапа прошло десять дней, мы немного выбились из игрового ритма, и по началу матча это было видно. Хорошо, что мы реализовали первые моменты, которые создали, и вошли в игру через забитые голы. Во втором тайме мы немного поменяли тактику — видели, что временами «Водник» очень неплохо контратаковал. Поэтому мы перестроились, может, в меньшей степени ответно наступали, довели матч до победы», — рассказал Михаил Юрьев.

И. о. главного тренера команды «Водник» Николай Ярович признался, что архангелогородцы сыграли в нынешнем сезоне с самой сильной командой лиги и уступили ей по всем показателям.

«Отмечу хорошую реализацию «СКА-Нефтяником» стандартных положений, в частности, угловых. И отмечу, конечно, довольно беззубую игру нашей команды в атаке. Практически, мы не ничего не создали», — отметил Николай Ярович.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «СКА-Нефтяник» начал второй этап чемпионата России с игры против «Водника» из Архангельска. Встреча в арене «Ерофей» завершилась со счётом 11:1. Следующий матч «армейцы» проведут 18 января с ульяновской «Волгой».