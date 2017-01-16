В Хабаровском крае Россельхознадзор нашёл паразитов в щуке и сазане

Охлаждённая рыба из рек и озёр на прилавках магазинов становится источником опасности для здоровья и даже жизни хабаровчан. Межрегиональное управление Россельхознадзора заявило, что продукт заражён паразитами.

По данным специалистов, вредителей обнаруживают в 80 % улова из пресных водоёмов. Блюда из карпа и щуки при нарушении технологии приготовления могут стать причиной отравления, а то и смертельного исхода. Одна из наиболее часто встречающихся разновидностей паразитов — анизакиды. Попадая в организм человека, уже через пару часов они поселяются в кишечнике.

«Паразиты будут вызывать всевозможные аллергические заболевания, воспаления. Это может привести даже к смерти. Мы ищем паразитов — именно личинки, которые вызывают заболевания. Здесь они могут находиться повсюду, и в мышечной ткани, и во внутренних органах», — объяснила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заведующий лабораторией ветеринарного контроля ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» Анна Васильева.

Только после десятка разнообразных исследований эксперты выносят заключение о чистоте рыбы. Но отсутствие вредителей в организме холоднокровных специалисты объясняют происхождением: чаще всего такую рыбу выращивают искусственно. В основном это карпы: кета, щука и карась не могут похвастать подобным результатом.

Серьёзному досмотру рыбу подвергают перед выкладыванием на прилавки магазинов края. Всю партию бракуют, если хоть одна особь окажется с паразитами внутри. Но подобный фильтр действует лишь для крупных магазинов. Источником опасности зачастую становятся несанкционированные точки продажи, а также мелкие магазины.

«Боремся как можем, проводим рейды. Изымаем продукцию, предпринимателей штрафуем. К сожалению, за такие нарушения санкции не очень велики. Поэтому люди продолжают торговать на улицах», — прокомментировал начальник отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл Рябцев.

Обыватели считают, что рыбу с неприятным сюрпризом внутри можно найти и в крупных магазинах. Ещё одним источником опасности, хоть и условно, считают икру. Но, по словам экспертов, такая находка в продукте весьма сомнительна: паразиты не выживут после просолки и термообработки. Таким образом, гарантом безопасности для хабаровского потребителя сейчас становится заморозка рыбы перед продажей.