Житель Вяземского района "заплатил" за ночлег своей иномаркой

Он приехал в гости к знакомому, а утром обнаружил, что его машину угнали

Кражей автомобиля обернулась для жителя Вяземского района поездка к приятелю. Мужчина остался ночевать у человека, к которому приехал в гости, а на следующий день обнаружил, что у него угнали иномарку.

С заявлением о пропаже машины 33-летний житель города Вяземский обратился в дежурную часть районного отдела полиции. Потерпевший уточнил, что автомобиль был припаркован во дворе того дома, где он остался на ночь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали жителя района имени Лазо — его подозревают в угоне. Полицейские установили, что фигурант накануне находился в гостях у общего знакомого с потерпевшим, где они распивали спиртные напитки. На следующее утро 44-летний злоумышленник проснулся, увидел припаркованную иномарку и похитил из кармана куртки гостя ключи от машины. После этого он уехал на похищенном автомобиле домой, где и попался сотрудникам уголовного розыска.

«Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.