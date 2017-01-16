Хабаровчане в числе первых отметят День ледовара

Заливщики льда сегодня, 16 января, принимают заслуженные поздравления. Профессионалы, работающие на стадионах и аренах, и любители, которые заливают катки во дворах, отмечают свой праздник — День ледовара.

Эту дату выбрали не случайно: в 1901 году 16 января родился американский инженер Фрэнк Замбони, знаменитый изобретением ресурфейсера. Это комбайн, который восстанавливает лёд на катках. Раньше такую работу приходилось делать вручную.





Для успешных выступлений спортсменов на льду важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности — качество покрытия на площадке. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат, — всё это зависит, в том числе, и от качества работы ледовара. Эти люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей слышат лишь приглушённо. Очень часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Нередко переквалифицируются инженеры и строители.



Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5-2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лёд должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладётся белая краска, потом — серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лёд, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки покрытия на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лёд у хоккеистов должен быть несколько жёстче, а толщина — такая же.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре 2016 года лёд на домашней площадке хабаровского хоккейного клуба «Амур» начали заливать обновлённые ресурфейсеры. Белые машины приобрели новый окрас — теперь на них нанесены изображения оскалившихся тигров.