Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца

В Хабаровске за день до Пасхи толпы людей собираются в храмах. Жители дальневосточной столицы приносят куличи и выкрашенные яйца в культовые учреждения, чтобы праздничную еду благословили священнослужители. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» заглянул в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

















В верхнем храме для ритуала выделили специальный стол. Прихожане выставляют на него принесённую с собой пищу. За сутки до пасхальной трапезы в собор явились сотни хабаровчан — освящение еды проходит каждые полчаса.

















Куличи и выкрашенные яйца — не единственные блюда, которыми уже завтра, 16 апреля, горожане разнообразят праздничный обед. Некоторые прихожане принесли мясные деликатесы и колбасу, сыр и пирожные. Кое-кто и вовсе выставил для освящения вино.

















Подготовка к Пасхе — не единственная цель, с которой хабаровчане сегодня пришли в Спасо-Преображенский собор. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в дальневосточную столицу привезли чудотворную икону Божией Матери «Призри на смирение» из Киева. Образ останется в городе до 14 мая – прикоснуться к нему и помолиться о чуде сможет любой верующий.

















Агентство также сообщало, что освящённый кулич к Пасхе в этом году нельзя купить в обычном магазине — Хабаровская епархия отказалась проводить предпраздничные ритуалы. Выпечку «с благодатью» продают в специальных палатках, а приготовили её на кухне семинарии. Кроме этого, по заказу для Спасо-Преображенского собора куличи испекли и некоторые предприниматели. Это единственный пасхальный хлеб, который освятили в храме.

















Сегодня, в ночь с 15 на 16 апреля, в главном соборе краевого центра пройдёт праздничная пасхальная служба. Её проведёт митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Начало богослужения — в 22:45 по местному времени.





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