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Шпорт и Башмет вышли на одну сцену

Шпорт и Башмет вышли на одну сцену
Концерты фестиваля собрали аншлаги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: khabkrai.ru

В Хабаровском крае завершился VII международный фестиваль под руководством альтиста и дирижёра, лауреата государственных премий Юрия Башмета. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», программа включала концерты в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре с 7 по 14 апреля.

В пятницу в краевом музыкальном театре состоялся финальный гала-концерт, и церемонию закрытия посетил губернатор Вячеслав Шпорт. Он поблагодарил маэстро за приезд в регион.


 

 

 

«К сожалению, завершается очередной международный музыкальный фестиваль. Судя по аншлагам на концертах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, наши жители будут до следующей весны под впечатлением от выступления талантливых музыкантов. Особая благодарность – за подрастающее поколение. Благодаря вам и вашей поддержке, на большой сцене теперь выступают хабаровчанка Анастасия Кикоть, солистка Приморской сцены Мариинского театра и учащаяся музыкальной школы Хабаровска Мария Тилюк. Благодарю вас, маэстро, и всех участников фестиваля за праздник музыки и искусства!», - приводит слова Вячеслава Шпорта его пресс-служба.

В ходе гала-концерта знаменитый гость исполнил российскую премьеру Прелюдии и Ламенто для альта и струнных итальянского композитора Коласанти.

По традиции в Хабаровском крае выступил  камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Башмета. Маэстро участвовал в концертах фестиваля в качестве дирижёра и солиста.


 

 

 

 

 
 
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