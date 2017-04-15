В Хабаровском районе военнослужащий на "Тойоте" врезался в столб

В селе Мирном Хабаровского района военнослужащий на иномарке врезался в опору уличного освещения. ДТП произошло практически напротив местного отдела полиции.













Как выяснил побывавший на месте происшествия корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по предварительным данным, Toyota Mark 2 двигалась по Комсомольской трассе со стороны посёлка Тополево в направлении Восточного. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением, в результате чего седан вылетел на полосу встречного движения и там столкнулся со столбом.













С места аварии водителя увезли в военный госпиталь ещё до приезда инспекторов ДПС. Как удалось выяснить, водительское удостоверение у мужчины есть с 2007 года, в 2013-м он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Также у него имеются неоплаченные штрафы.













Был ли он пьян в момент аварии, выяснят медики по результатам анализа крови.