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Экологи: скорее всего, Упорного задрал более крупный тигр (18+)

Экологи: скорее всего, Упорного задрал более крупный тигр (18+)
Полиция доставила в Комсомольск только половину туши — остальное съели звери
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: Центр "Амурский тигр"

Тигр Упорный, о гибели которого сообщило краевое Минприроды, очевидно, стал жертвой схватки с более крупным хищником. Такой вывод предварительно сделали сотрудники Центра «Амурский тигр», побывавшие на месте обнаружения туши хищника.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сигнал с GPS-модуля на шее зверя перестал поступать в феврале, однако, выяснить, почему это произошло, экологи смогли только сейчас. Чтобы осмотреть место происшествия, людям пришлось преодолеть нелёгкий путь. Во вторник, 14 марта, инспекторы прибыли на пасеку в 23 километрах от посёлка Снежный Комсомольского района. Сегодня рано утром они выдвинулись на снегоходах, преодолели 20 километров, а затем ещё семь шли на лыжах к месту обнаружения.


 

Инспекторы увидели только останки полосатого хищника — половину трупа за прошедшее время успели съесть звери. Следов огнестрельных ранений люди не нашли, однако обнаружили переломы костей, лап и многочисленные укусы, свидетельствующие о борьбе.

«Скорее всего, тигр Упорный погиб в схватке с более крупным хищником. Вряд ли это был медведь. Вероятно, речь идёт о другом тигре, с которым Упорный не поделил добычу. Об этом свидетельствуют обнаруженные рядом останки кабана. Также версию о том, что Упорного задрал другой тигр, подтверждает обнаруженный тигриный след, «уходящий» с места происшествия», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» менеджер по природоохранным проектам Центра «Амурский тигр» по региону Дмитрий Стяжкин.


 

Сегодня же на пасеку прибыли полицейские, поскольку инцидент произошёл с краснокнижным зверем. Они составили протокол осмотра места происшествия, после чего на служебной машине доставили тушу в Комсомольск-на-Амуре. В ближайшее время останки отправят в Приморье в лабораторию Уссурийска, где специалисты их исследуют и дадут окончательное заключение о причинах гибели полосатого хищника.


 

Упорный был подопечным Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. Охотоведы отловили его в 2014 году и доставили в центр «Утёс», где зверь прошёл успешную реабилитацию. В мае 2015-го тигра, надев на него ошейник с GPS-модулем, выпустили в урочище «Тигровый дом» на границе с национальным парком «Анюйский».

 
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