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В Бикине офицер лишился руки из-за ошибки наводчика боевой машины

В Бикине офицер лишился руки из-за ошибки наводчика боевой машины
Врачи ампутировали конечность из-за отсутствия благоприятных прогнозов на заживление
11 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: социальные сети

Военные следователи в Хабаровском крае продолжают разбираться в происшествии, результатом которого стало ранение офицера на полигоне во время тактических учений. РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, что в ночь с 10 на 11 марта Бикинском районе на санитарном автомобиле медики доставили в госпиталь лейтенанта Илью Горбунова с ранением левой руки до плеча, кисти правой руки и повреждениями на лице.

Сегодня, 15 марта, стали известны первые итоги служебных проверок по факту случившегося. Источник в штабе Восточного военного округа сообщил агентству подробности инцидента.

«Лейтенант Горбунов выполнял указания временно исполняющего обязанности командира роты капитана Понякина по ведению учебного боя в условиях ночного времени. Лейтенант направлял наводчиков БМП-2 (боевая машина пехоты, вооружённая автоматической пушкой, с которой спарен пулемёт — прим. ред.) путём выстрелов трассирующими пулями из автомата АК-74М (автомат калибра 5,45 миллиметра — прим. ред.) в сторону предполагаемого противника. В какой-то момент наводчик-оператор боевой машины лейтенант Юсупов произвёл одиночный выстрел из пушки в сторону очереди из трассирующих «дорожек». Пушечный снаряд (30-миллиметровый снаряд, предназначенный для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и воздушных низколетящих целей — прим. ред.) по касательной задел автомат, который держал в руках лейтенант. Попадание боеприпаса привело к травмированию военнослужащего и уничтожению оружия в его руках», — сообщил источник.

Уже в условиях стационара врачи провели операцию. Однако через несколько часов медики приняли решение ампутировать часть левой руки, так как положительных прогнозов в отношении заживления разорванных тканей не было.

На данный момент служебные и доследственные проверки только набирают обороты. Однако есть уже первые их результаты. Отсутствие контроля за ходом боевой подготовки, неудовлетворительная работа по обеспечению безопасности при проведении занятий, неудовлетворительное планирование и организация боевой подготовки, низкий уровень организации за работой личного состава при проведении тактических занятий — вот основные причины произошедшего, по мнению командования. По каждому пункту лично будут отвечать командиры разных уровней, от полковника до капитана.

 
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