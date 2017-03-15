Хабаровские таксисты устроят пикет в защиту своих жизней

Таксисты дальневосточной столицы выйдут на пикет из-за участившихся случаев убийства водителей на рабочем месте. Они развернут плакаты с лозунгами на Комсомольской площади Хабаровска. Участники хотят привлечь внимание правоохранителей к этой проблеме и отстоять своё право на жизнь. По предварительным подсчётам организаторов, на пикете ожидают не меньше 50 человек.

«Случаи нападения на водителей и их убийства приобретают систематический характер. Мы хотим этим пикетом показать, что для нас эта проблема стоит остро и что мы нуждаемся в защите, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. — Ещё одно требование — наказать виновных в этих убийствах по всей строгости закона. В уголовных делах уже есть подозреваемые, и если их вина будет доказана, то мы хотим, чтобы они понесли максимально возможное наказание».

Агентство неоднократно писало о случаях нападения на шофёров такси. Так, на прошлой неделе в Хабаровском районе нашли тело мужчины, который, предположительно, скончался во время выполнения очередного заказа. В феврале 2017 года пассажир под угрозой применения ножа похитил у водителя выручку. При попытке скрыться во дворах его задержал патрульный экипаж полиции. История закончилась благополучно для таксиста — он остался цел и невредим. Однако есть и примеры, когда водителю таксомотора не так везло. В декабре 2016 года двое 17-летних подростков с целью наживы смертельно ранили шофёра, который приехал на заявленный адрес. Несмотря на ранения в шею и спину, мужчине удалось сбежать от несовершеннолетних преступников, но дождаться скорой помощи пострадавший не смог из-за большой потери крови.