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В Хабаровске определили источник регулярного зловония

В Хабаровске определили источник регулярного зловония
Виновной организации грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске установили, откуда на значительную территорию города распространялось зловоние. Загрязняющие вещества в атмосферу выбрасывали на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Приходько сообщил, что организацию привлекут к административной ответственности.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы забили тревогу из-за непривычно сильного химического запаха. В единую дежурно-диспетчерскую службу города примерно за два часа поступило больше 50 звонков по этому поводу. К ситуации подключились специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Горожане предполагали, что источником зловония мог быть нефтеперерабатывающий завод, хабаровская нефтебаза, дальневосточным филиал «Газпрома» и ещё ряд предприятий.

«Проверкой установлено, что АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в нарушение требований действующего законодательства осуществляло выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу из источника, который не учитывался при выдаче разрешительной документации. Основанием для таких действий явилась необходимость сброса паровой энергии пропана, которая неизбежно образуется в результате наполнения подземных хранилищ сжиженным углеводородным газом. Паровая энергия передавалась на утилизацию в факельную установку Хабаровского нефтеперерабатывающего завода по магистральной линии, однако с учётом того, что у НПЗ отсутствует разрешительная документация на выброс вредных загрязняющих веществ от иных лиц, приём паровой энергии пропана на утилизацию от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прекращён. Этому предприятию надлежит самостоятельно решать вопросы утилизации своих отходов», — объяснил Игорь Приходько.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, заместитель генерального директора хабаровского нефтеперерабатывающего завода Владимир Цветков рассказал, что у предприятия нет никаких договоров с дальневосточным филиалом «Газпрома» по принятию паровой энергии пропана на факельную установку АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

«Мы не принимаем от этой организации никаких сбросов для утилизации на своей факельной установке завода», — заявил Владимир Цветков.

Специалисты полагают, что после вмешательства прокурора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» придётся обзавестись собственной факельной установкой или найти другой способ утилизации паровой энергии пропана. Как сообщили в городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов, в последнее время жалоб от хабаровчан на неприятный запах в воздухе не поступало.

 
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