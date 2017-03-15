В Хабаровске жильцы "Твердохлебово" заселяются в недоделанные дома

Хабаровчане, которые к новому году должны были получить ключи от квартир в комплексе «Твердохлебово», до сих пор не смогли въехать в новое жильё. Подрядчик, который зашёл на объект, вынужден переделывать недобросовестную работу застройщика, который погряз в долгах и не смог завершить ремонт помещений. Срок сдачи строений вновь сдвинулся, в этот раз — на апрель 2017 года.

Подрядчику пришлось менять радиаторы: многие попросту лопнули из-за того, что дома всю зиму простояли без отопления. Рабочие чинят зияющие в полу трещины и торчащие из стен швы. Детям-сиротам, которым должны достаться 75 квартир, нужно выделить полностью готовые к заезду помещения, поэтому восстановление идёт полным ходом.

«В квартирах отделка практически готова, обои поклеены, на пол осталось постелить линолеум, сделать санузел. Устанавливаем приборы сантехнические. На кухне устанавливаем раковину, электрическую плиту», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заместитель директора компании-подрядчика Иван Клименко.

Дольщикам дома — их насчитывается восемь семей — приходится выполнять эти работы за свой счёт. Большая часть людей перебралась в краевой центр из других городов и решилась на переезд ещё до окончания строительства.

«Нам пообещали, что в течение двух-трёх месяцев будет всё, поэтому и взяли. Заехали, чтобы не снимать», — объяснил житель «Твердохлебово» Андрей Мишин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно рассказывало о проблемах, которые возникли в ходе строительства домов в этом жилом комплексе. Региональный Минстрой ещё в мае 2013 года заключил контракт с ООО «Капитель». Компания взяла на себя обязательство за полгода построить в микрорайоне Твердохлебово в селе Мирное под Хабаровском 311 квартир для выпускников детдомов и интернатов. Однако к весне 2015 года сдать в эксплуатацию с трудом удалось только три из шести запланированных домов. Остальные стояли недостроенными, пока в ситуацию не вмешались представители краевой власти.

«Четвёртый дом вводился в эксплуатацию вместе с первой очередью. Те недоделки, которые были общие по инженерным сетям — на всей первой очереди, на всех шести домах — были устранены. И это потребовало дополнительных затрат, дополнительного времени», — сообщил первый заместитель министра строительства Хабаровского края Игорь Окороков.

Кроме того, в Хабаровске начался процесс по делу, в котором фигурирует бывший министр строительства региона Андрей Попов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации программы по возведению жилья для детей-сирот. Следователи считают, что по вине Попова бюджет потерял больше 700 миллионов рублей.