Сегодня среда, 15 марта 2017 года, 17:36
В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова
В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова
"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
Хабаровский "Экоспас" ликвидирует разлив нефтепродуктов на Амуре
Хабаровский "Экоспас" ликвидирует разлив нефтепродуктов на Амуре
Регионы:


Популярное
вчера, 21:01
Появился первый претендент в мэры Владивостока
сегодня, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
сегодня, 14:39
В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины
вчера, 19:47
В Приморье поезд сбил человека
сегодня, 11:03
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
сегодня, 07:41
Часть домов Владивостока оставят без воды и электроэнергии
сегодня, 12:35
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
сегодня, 13:33
"Красавица и Чудовище" выходит на экраны кинотеатров Владивостока
полчаса назад
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
вчера, 19:04
Мэрия Владивостока ищет "мусорных партнёров"

Обсуждаемое
вчера, 21:01
19

Появился первый претендент в мэры Владивостока
сегодня, 11:56
6

Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"
сегодня, 10:25
4

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
сегодня, 11:25
4

В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу
сегодня, 09:15
3

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
сегодня, 13:15
2

Росприроднадзор: угрозы попадания нефтяного пятна в Амур пока нет
вчера, 19:47
1

В Приморье поезд сбил человека
сегодня, 09:50
1

В Хабаровском крае погиб тигр Упорный
сегодня, 10:50
1

В Хабаровске ОНФ проконтролирует ситуацию с очистными в селе Бычиха
сегодня, 11:18
1

Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего сегодня, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах сегодня, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме вчера, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 189



Система Orphus

В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова

В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова
Подрядчик не получил специального разрешения у городских чиновников
16 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток−Медиа"

Подрядчик, взявший на себя ответственность за провал проезжей части на улице Павла Морозова в Хабаровске, работал на стройплощадке без уведомления администрации города. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ночь на вторник в Индустриальном районе краевого центра погрузчик, убиравший снег вдоль обочин проезжей части, задними колесами продавил дорожное полотно. В результате происшествия автолюбители, направлявшиеся в сторону центра города, вынуждены были объезжать место обвала по встречной полосе. К утру среды движение по этому участку дороги было восстановлено, но с ограничениями. Связано это с отсутствием финишного покрытия.

«Уже заделали всё, никакого провала там нет. Работала фирма по прокладке коммуникаций, ливневую канализацию прокладывала, методом прокола делали и получился провал. Ликвидация последствий проходила за счёт этой фирмы, они сами восстанавливали. Пока всё сделано в зимнем варианте. Движение ограничено, так как нет верхнего слоя. Как доделают, так и примем работы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства мэрии города Олег Грабков.

В ходе разбирательств выяснилась очень интересная деталь — в муниципалитете, а именно — в управлении административно-технического контроля, о проводимых строителями подземных работах ничего не знают. Для бурения шахты с целью прокладки подземных коммуникаций фирма должна получить разрешение.

«Мы выдаём разрешение в соответствии с существующим регламентом и порядком выдачи разрешений. Организации необходимо предоставить определённый перечень документов, один из документов должен быть согласован с управлением дорог и внешнего благоустройства, так как работы должны были проводиться  на участке автомобильной дороги. Никаких заявлений о получении разрешения для производства земляных работ в указанном месте наше управление не получало, никто к нам не обращался. Я в принципе не знаю, проводились ли там работы или нет. Почему произошёл обвал — то ли от того, что там проводились несанкционированные работы, то ли в силу грунтовых вод, которые вымыли почву из-под асфальтового покрытия», — объяснил корреспонденту агентства начальник отдела по выдаче разрешений Евгений Безуглый.  

Также чиновник отметил, что восстановительные работы должна проводить организация, имеющая навыки подобных работ и, опять же, специальное разрешение.

«Любые работы в пределах городского округа должны выполняться на основании разрешения, если это не аварийные работы. В данном случае, это аварийные работы. Последствия аварий должны устраняться мгновенно. По большому счёту, этим должна заниматься специализированная организация, имеющая разрешения, лицензии, технику, допуски, специалистов в области строительства автомобильных дорог. Есть ли это всё у подрядчика, я не знаю», — добавил Евгений Безуглый.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru