В мэрии Хабаровска не знали о раскопках на улице Павла Морозова

Подрядчик, взявший на себя ответственность за провал проезжей части на улице Павла Морозова в Хабаровске, работал на стройплощадке без уведомления администрации города. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ночь на вторник в Индустриальном районе краевого центра погрузчик, убиравший снег вдоль обочин проезжей части, задними колесами продавил дорожное полотно. В результате происшествия автолюбители, направлявшиеся в сторону центра города, вынуждены были объезжать место обвала по встречной полосе. К утру среды движение по этому участку дороги было восстановлено, но с ограничениями. Связано это с отсутствием финишного покрытия.

«Уже заделали всё, никакого провала там нет. Работала фирма по прокладке коммуникаций, ливневую канализацию прокладывала, методом прокола делали и получился провал. Ликвидация последствий проходила за счёт этой фирмы, они сами восстанавливали. Пока всё сделано в зимнем варианте. Движение ограничено, так как нет верхнего слоя. Как доделают, так и примем работы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства мэрии города Олег Грабков.

В ходе разбирательств выяснилась очень интересная деталь — в муниципалитете, а именно — в управлении административно-технического контроля, о проводимых строителями подземных работах ничего не знают. Для бурения шахты с целью прокладки подземных коммуникаций фирма должна получить разрешение.

«Мы выдаём разрешение в соответствии с существующим регламентом и порядком выдачи разрешений. Организации необходимо предоставить определённый перечень документов, один из документов должен быть согласован с управлением дорог и внешнего благоустройства, так как работы должны были проводиться на участке автомобильной дороги. Никаких заявлений о получении разрешения для производства земляных работ в указанном месте наше управление не получало, никто к нам не обращался. Я в принципе не знаю, проводились ли там работы или нет. Почему произошёл обвал — то ли от того, что там проводились несанкционированные работы, то ли в силу грунтовых вод, которые вымыли почву из-под асфальтового покрытия», — объяснил корреспонденту агентства начальник отдела по выдаче разрешений Евгений Безуглый.

Также чиновник отметил, что восстановительные работы должна проводить организация, имеющая навыки подобных работ и, опять же, специальное разрешение.

«Любые работы в пределах городского округа должны выполняться на основании разрешения, если это не аварийные работы. В данном случае, это аварийные работы. Последствия аварий должны устраняться мгновенно. По большому счёту, этим должна заниматься специализированная организация, имеющая разрешения, лицензии, технику, допуски, специалистов в области строительства автомобильных дорог. Есть ли это всё у подрядчика, я не знаю», — добавил Евгений Безуглый.