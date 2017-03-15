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Хабаровский "Экоспас" ликвидирует разлив нефтепродуктов на Амуре

Хабаровский "Экоспас" ликвидирует разлив нефтепродуктов на Амуре
Активисты ОНФ в то же время подтвердили загрязнение речной воды
15 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сотрудники хабаровского центра «Экоспас» сегодня, 15 марта, приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Амура, который накануне зафиксировали представители регионального отделения ОНФ. Спасатели установили боновые заграждения в двух местах и откачивают с поверхности воды маслянистую субстанцию.


 

 

 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во вторник, 14 марта, экологи Общероссийского народного фронта получили от горожан жалобу, что недалеко от ТЭЦ-2 по берегу и в воде разлились нефтепродукты — загрязнёнными оказались порядка 400 квадратных метров грунта и около 100 метров акватории Амура. На место происшествия съехались экстренные и природоохранные службы, эксперты взяли образцы воды и грунта. Однако ликвидировать пятно и принять меры для предотвращения дальнейшего разлива специалисты не торопились.


 

 

 

 

Сегодня агентству в департаменте Росприроднадзора по ДФО сообщили, что пока лаборатория не предоставила результаты исследований проб воды и грунта, а также не установлен собственник участка, на котором произошёл разлив вещества, — он-то и должен заниматься устранением последствий. В ведомстве подчеркнули, что пока угрозы попадания нефти в Амур нет.


 

 

 

 

При этом сегодня же сотрудники «Экоспаса» активно трудятся в акватории реки, собирая с поверхности воды маслянистое вещество. Они установили боновые заграждения в двух местах — на выходе коллектора, через который течёт речка Курча-Мурча, а также по кромке промоины, в которой скапливаются нефтепродукты.


 

 

 

 

Активисты ОНФ в очередной раз взяли из полыньи, в которой находится пятно, пробы для лабораторных анализов и предварительного подтверждения нахождения в воде нефтепродуктов. Для последней операции используют портативный детектор летучих органических соединений miniRAE 2000.


 

 

 

 

«Сейчас происходит продувка через специальный индикатор, и мы сразу начинаем регистрировать показания прибора, которые свидетельствуют о наличии в анализируемой жидкости следов нефтепродуктов. Прибор показывает и их концентрацию, правда, для идеальных условий нужно разогреть жидкость до 40 градусов. Но факт в том, что прибор уже регистрирует однозначное наличие в воде Амура нефтепродуктов», — объяснил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.


 

 

 

 

Он уточнил, что разлив нефти — одно из самых опасных вредных воздействий на экологию: тяжёлые фракции оседают на дно водоёмов, лёгкие — идут по поверхности и, растянувшись, могут загрязнить огромную территорию береговой полосы. Предварительно экологи говорили, что источником загрязнения могли стать предприятия, расположенные недалеко от берега: нефтебаза, нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ-2. Представитель теплоэлектроцентрали — инженер-эколог Ирина Шаройко — также прибыла на место очистки и рассказала, что подобное случается из года в год, и каждый раз подозрение падает на их предприятие. Предприятие работает на газе, однако мазут на нём хранят как резервное топливо. Она согласилась показать представителям ОНФ состояние мазутных баков, чтобы снять подозрения с энергетиков.

Больше фото — в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск в соцсети «ВКонтакте».

 
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