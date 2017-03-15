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"У нас получился хороший боевой матч" — Юрьев об игре с "Сибсельмашем"

"У нас получился хороший боевой матч" — Юрьев об игре с "Сибсельмашем"
Наставник "СКА-Нефтяника" прокомментировал игру своих подопечных
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Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер хабаровского клуба по хоккею с мячом Михаил Юрьев после встречи с «Сибсельмашем» отметил, что доволен своими воспитанниками. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в выездном матче «армейцы» одержали третью подряд победу в четвертьфинальной серии плей-офф, что позволило им выбить новосибирскую команду из борьбы в текущем чемпионате России. Дальневосточники накануне, 14 марта, взяли верх над «красно-белыми» со счётом 10:5.

«Не буду оригинальным. Хороший боевой матч получился, с большим количеством острых голевых моментов.  Я считаю, мы выиграли абсолютно по делу. Первые минуты, может быть, для нас получились не очень хорошими. А так, в целом, хороший матч, я ребятами сегодня очень доволен», — озвучил на послематчевой пресс-конференции наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев.

В свою очередь, главный тренер «Сибсельмаша» Олег Чубинский отметил высокий класс игры «армейцев». Также он посетовал на «детские ошибки» своей команды. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Матч действительно получился боевым, мы хотели дать бой хабаровскому СКА, пытались, но было много ошибок. Ещё вратарь нас выручил в нескольких моментах. Ну а в целом, закономерный результат. Ошибки детские у нас, с того же углового: мяч отваливается, а наши стоят и смотрят. Не нашлось человека, который подобрал бы этот мяч. Есть над чем работать, много ещё работать. Может, где-то не собрались, хотя я об этом предупреждал в перерыве. Но в этом и заключается класс игры соперника: он использует наши ошибки, не даёт расслабиться», — резюмировал наставник новосибирской команды.

Соперником «армейцев» в полуфинале станет действующий чемпион страны — красноярский «Енисей», одолевший в трёх матчах серии плей-офф ульяновскую «Волгу». Матч состоится на льду арены «Ерофей» 23 марта.

 
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