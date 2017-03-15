Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились

Некоторые ощутили на себе нехватку денег после этого решения

Жители дальневосточной столицы обсуждают в социальных сетях праздничные мероприятия, посвящённые присоединению Крыма к России. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в городе пройдёт концерт в честь третьей годовщины этого события. На Комсомольской площади выступят ведущие солисты и творческие коллективы региона, там же организуют интерактивные площадки и фотозону.

Не всем жителям краевого центра по душе празднование этой даты. По результатам опроса в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», мнения горожан относительно принадлежности Крыма разделились практически поровну. Многие считают эту территорию русской, но ненамного меньше людей проголосовало за то, что это украинская земля.

«Присоединение Крыма было необходимо политически. Экономически же это действие нанесло непоправимый вред», — считает житель Хабаровска Александр Онуфриенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Александр, вред для Украины? Согласен», — ответил ему в комментариях к опросу Марат Ганиев.

«…без Крыма были только торговые центры. А сейчас торговые центры и КРЫМ! Чуешь как сразу уровень жизни вырос?)» — написал Евгений Мадонов.

Немало среди хабаровчан и тех, кто не придаёт значения присоединению Крыма к России и не ощущает на себе никаких изменений в связи с этим событием.

«нужен вариант "параллельно вообще")», — предложил пользователь «ВКонтакте» Юрий Ященко.

«Нам то что до него по большому то счету) чтобы долететь до этого крыма хоть ипотеку бери!» — высказалась Юлия Ломакина.

Однако немало комментариев оставили пользователи социальной сети, которые заметили изменения в положении своих соотечественников. В частности, хабаровчане отметили, что финансирование Дальнего Востока после присоединения новой территории сократилось.

«Ну да, есть что отпраздновать. Особенно как деньги на развитие ДВ на Крым отдали…» — считает Елена Тяпкина.

«Крым наш.Но хотелось бы что бы средства на его восстановление брали не из моего кармана», — аналогично сообщил Вячеслав Легков.

Не обошлось и без резко негативных высказываний, касающихся политики России в целом.

«Больше всего присоединению Крыма радовались пенсионеры которые медведеву на маленькие пенсии пожаловались, а ещё радостнее было когда он им сказал что денег нет и надо держаться, а у самого недавно непонятно за что и откуда нашлось имущества на 70 миллиардов», — поделился своим мнением Макс Кичук.





В прошлом году в краевом центре к торжествам по случаю воссоединения Крыма с Россией присоединились больше пяти тысяч человек. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что многие подготовились заранее — принесли с собой транспаранты со словами поддержки в адрес вновь обретённых соотечественников. Проведению концерта-митинга не помешал даже снегопад.