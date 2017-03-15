В Хабаровске с поезда сняли пассажира с оружием, гранатами и патронами

В краевом центре с поезда дальнего следования сняли мужчину, у которого обнаружили две гранаты, патроны и оптический прицел. Житель Псковской области выкопал оружие на заднем дворе своего дома, нашёл через Интернет покупателя в Хабаровске и лично повёз товар на продажу.

Злоумышленника выявили полицейские при сопровождении пассажирского поезда сообщением Москва — Владивосток. При проверке документов 38-летний пассажир вёл себя нервно и этим вызвал подозрение у стражей правопорядка. Его личные вещи проверили и обнаружили в сумке две гранаты Ф-1, шесть патронов (предположительно от пистолета ТТ), два мелкокалиберных патрона и оптический прицел. В рюкзаке мужчины правоохранители нашли пистолет системы ТТ с присоединённым к нему глушителем, который изготовили самодельным способом.

На жителя Псковской области завели уголовное дело. Полицейские нашли по месту его жительства другие боеприпасы. Злоумышленника водворили в следственный изолятор Хабаровска. Он объяснил, что оружие выкопал на заднем дворе своего дома и присвоил. Стражи порядка выяснили, что мужчина решил продать оружие и боеприпасы, для чего разместил объявление в Интернете. Покупателя подозреваемый нашёл на другом конце страны — в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, теперь фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.