В Хабаровске 70 % случаев туберкулёза выявляет флюорография

Специалисты Горздрава работают над тем, чтобы население проходило обследование раз в год

В дальневосточной столице 70 % жителей, страдающих туберкулёзом, узнают о своей болезни только после прохождения флюорографии. Такие данные сообщила начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова. По её словам, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, поэтому специалисты настаивают на том, чтобы жители города не забывали об ежегодном обследовании.

«За последний год случаи заболевания туберкулёзом снизились на 1,7 %. Но это незначительное снижение. Всё равно у нас эти случаи практически в полтора раза выше, чем в среднем по России. У нас туберкулёзом заболевают примерно каждые 78 человек на 100 тысяч населения. Поэтому наша задача — призвать людей ежегодно проходить флюорографическое обследование», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Галина Аристова.

Ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом специалисты Горздрава готовят мероприятия, которые направят на информирование населения об этом заболевании. Особые опасения уже не первый год у медиков вызывают формы туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью.

«Это очень коварное заболевание: его можно подхватить в местах скопления людей, в общественном транспорте, при любом близком контакте с заражённым человеком. Среди рабочего населения, как правило, флюорографию проходят вовремя практически все, а вот среди тех, кто не трудоустроен, этот процент значительно ниже. Поэтому мы собираемся устроить акции в общественном транспорте, чтобы рассказать населению о туберкулёзе и о том, как его избежать», — объяснила Галина Аристова.