В Хабаровске полицейские вывезли из ларька почти две тонны алкоголя

Сотрудники городского управления МВД по просьбе горожан проверили одну из торговых точек в Индустриальном районе краевой столицы. Поводом для обращения в полицию стала торговля крепким алкоголем «из-под полы» в магазине, расположенном между детской поликлиникой и школой. Проверяющие посетили указанный в жалобе адрес и выявили около десятка нарушений, связанных с продажей спиртного и осуществлением предпринимательской деятельности в целом.

В первую очередь стражи правопорядка проверили разрешение на реализацию алкогольных напитков. Как оказалось, торговый павильон юридически носит статус нестационарного — в договоре аренды земельного участка значится ларёк, то есть временный разборный киоск. Закон запрещает продажу любых видов горячительных напитков в такого рода объектах. Этот факт стал поводом для изъятия всей спиртосодержащей продукции, которая имелась в магазине. Всего полицейские опечатали более 1,7 тонны алкоголя различных сортов и марок.

Кроме этого, из подсобного помещения правоохранители изъяли 10 коробок с «пузырьками» из тёмного стекла и с надписью «Вита-септ». Согласно этикетке, содержание спирта в жидкости этих баночек равно 95 %, а использовать их следует в качестве косметического средства. Однако полицейские считают, что у этого вещества есть и второй способ употребления, особенно у маргинальных и асоциальных личностей — ввиду своей дешевизны жидкость пьют, как алкогольный напиток. Образцы направят экспертам на исследование, чтобы выяснить, несёт ли жидкость опасность для жизни и здоровья граждан.

Продавец и предприниматель, который представился собственником магазина, не смогли предоставить документы, которые бы разрешали продажу любого спиртного. Общая стоимость изъятой партии составила около 330 тысяч рублей.

«Кроме того, в уголке покупателя значилось, что владельцем объекта является индивидуальный предприниматель. Однако кассовые чеки пробивались от имени общества с ограниченной ответственностью. В отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, а именно — «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Материалы будут направлены в суд для принятия решения по существу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.