Хабаровчанин "хакнул" электронную почту фирмы в Иркутской области

В дальневосточной столице полицейские из Иркутской области задержали мужчину, которого подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Хабаровчанин взломал электронную почту фирмы в одном из муниципальных центров региона, украл её пароли и начал незаконно оформлять карты прохождения техобслуживания.

В городе Усолье-Сибирском в дежурную часть полиции обратился представитель местной фирмы. Компания занимается техническим обслуживанием автомобилей. Работник рассказал правоохранителям, что от имени его компании незаконно оформляются диагностические карты. Их можно использовать для того, чтобы сэкономить на техосмотре или вовсе заработать деньги. Также карты нередко пускают в ход мошенники, оформляя «битые» машины или «распилы».

Сотрудники главного управления МВД России по Иркутской области задержали 29-летнего подозреваемого в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба ведомства, по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли персональный компьютер, с которого, предположительно, мужчина и совершил преступление. Оперативники установили, что хабаровчанин взломал электронный ящик предприятия и похитил пароли доступа, чтобы незаконно использовать их. Теперь злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на два года.