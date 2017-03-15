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Вячеслав Шпорт нашёл для Вьетнама четыре проекта молочного бизнеса

Вячеслав Шпорт нашёл для Вьетнама четыре проекта молочного бизнеса
Он зовёт потенциальных инвесторов в Хабаровский край
8 минут назад
Экономика | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Глава региона Вячеслав Шпорт озвучил возможные направления для инвестиций, которые могут быть интересны предпринимателям из Вьетнама. По его мнению, потенциальных азиатских партнёров привлекут промышленность, пищепром и сельское хозяйство. В частности, губернатор упомянул о развитии молочного производства с перспективой выхода на внешний рынок.

«Хабаровский край интересен для вьетнамского бизнеса — и не только для него — тем, что у нас есть механизмы и инструменты для развития предпринимательства. Это, во-первых, территории опережающего развития  — две крупных уже работают, остальные будут развиваться. Второй момент —  это наличие территории с режимом свободного порта, у нас это порт Ванино. Там сегодня уже есть резиденты. Наш край интересен в плане добычи и переработки леса и рыбы, в сфере сельского хозяйства. Вьетнам очень заинтересован в производстве молока на территории края. У нас есть на это возможности. Мы им предложили четыре проекта с общим объёмом инвестиций примерно в 12 миллиардов рублей. То количество молока, которое сегодня производим мы, закрывает всего 14-15 процентов потребности края, а они готовы инвестировать не только для того, чтобы закрыть нашу необходимость, но и чтобы выйти в дальнейшем за рубеж. Нас это устраивает, у нас есть земля, ресурсы и инструменты для поддержки. Лесопереработка их тоже интересует. Практически все направления, которые сегодня развиваются в Хабаровском крае, интересны инвесторам Вьетнама. Мы пригласили их официально посетить Хабаровский край, чтобы на месте посмотреть наши условия и предложения, куда вкладывать средства», — поделился Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что губернатор Хабаровского края сейчас находится в рабочей поездке в Ханое. Делегацию руководителей дальневосточных регионов, куда, кроме него, вошли глава Сахалина Олег Кожемяко и вице-губернатор Приморья Евгений Полянский, возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев. Для вьетнамских предпринимателей российские чиновники организовали презентацию возможностей инвестиционного климата на Дальнем Востоке.

Также агентство сообщало, что полпред президента в ДФО озвучил журналистам предварительные выводы о возможности развития экономического сотрудничества с Вьетнамом. По его мнению, основное препятствие к расширению экономического партнёрства России и Вьетнама — это обоюдный недостаток информации.

 
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