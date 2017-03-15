Вячеслав Шпорт нашёл для Вьетнама четыре проекта молочного бизнеса

Глава региона Вячеслав Шпорт озвучил возможные направления для инвестиций, которые могут быть интересны предпринимателям из Вьетнама. По его мнению, потенциальных азиатских партнёров привлекут промышленность, пищепром и сельское хозяйство. В частности, губернатор упомянул о развитии молочного производства с перспективой выхода на внешний рынок.

«Хабаровский край интересен для вьетнамского бизнеса — и не только для него — тем, что у нас есть механизмы и инструменты для развития предпринимательства. Это, во-первых, территории опережающего развития — две крупных уже работают, остальные будут развиваться. Второй момент — это наличие территории с режимом свободного порта, у нас это порт Ванино. Там сегодня уже есть резиденты. Наш край интересен в плане добычи и переработки леса и рыбы, в сфере сельского хозяйства. Вьетнам очень заинтересован в производстве молока на территории края. У нас есть на это возможности. Мы им предложили четыре проекта с общим объёмом инвестиций примерно в 12 миллиардов рублей. То количество молока, которое сегодня производим мы, закрывает всего 14-15 процентов потребности края, а они готовы инвестировать не только для того, чтобы закрыть нашу необходимость, но и чтобы выйти в дальнейшем за рубеж. Нас это устраивает, у нас есть земля, ресурсы и инструменты для поддержки. Лесопереработка их тоже интересует. Практически все направления, которые сегодня развиваются в Хабаровском крае, интересны инвесторам Вьетнама. Мы пригласили их официально посетить Хабаровский край, чтобы на месте посмотреть наши условия и предложения, куда вкладывать средства», — поделился Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что губернатор Хабаровского края сейчас находится в рабочей поездке в Ханое. Делегацию руководителей дальневосточных регионов, куда, кроме него, вошли глава Сахалина Олег Кожемяко и вице-губернатор Приморья Евгений Полянский, возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев. Для вьетнамских предпринимателей российские чиновники организовали презентацию возможностей инвестиционного климата на Дальнем Востоке.

Также агентство сообщало, что полпред президента в ДФО озвучил журналистам предварительные выводы о возможности развития экономического сотрудничества с Вьетнамом. По его мнению, основное препятствие к расширению экономического партнёрства России и Вьетнама — это обоюдный недостаток информации.