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Хабаровчанин умудрился продать украденный кран его прежним хозяевам

Хабаровчанин умудрился продать украденный кран его прежним хозяевам
Преступление произошло на одной из автобаз, которая торгует запчастями
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице сотрудникам уголовного розыска удалось задержать местного жителя, которого подозревают в хищении крановой установки с грузовика. Машина стояла на территории автомобильной базы. После успешного демонтажа агрегата злоумышленник продал его владельцу этого же предприятия.

В правоохранительные органы обратился житель посёлка Сосновка. Мужчина заявил о краже дорогостоящего оборудования, которое предназначено для подъёма грузов. Грузовик, на котором была установлена техника, хранился на территории, которая принадлежит частному лицу и расположена в пригороде Хабаровска. Там торгуют запасными частями с утилизированных или попавших в ДТП машин. Пока автомобиль стоял на указанной базе, с него пропала крановая установка. Потерпевший заявил, что от преступных действий неизвестного ему нанесён ущерб порядка 300 тысяч рублей. Однако вскоре полицейские вернули похищенный агрегат владельцу. Как оказалось, крановая установка покинула территорию автобазы ненадолго.

«В ходе разыскных мероприятий оперативники установили, что к хищению причастен 28-летний житель Индустриального района. Он снял крановую установку и продал её владельцу базы, выдав за свою. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули собственнику», — сообщил корреспонденту РИА «Восток−Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого инцидента. Больше всего их интересует вопрос, как агрегат попал в руки преступника и как потом его транспортировали к собственнику автобазы. У задержанного в биографии имеется две отметки о преступной деятельности — мужчина дважды был судим за мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 
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