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Росприроднадзор: угрозы попадания нефтяного пятна в Амур пока нет

Росприроднадзор: угрозы попадания нефтяного пятна в Амур пока нет
В органах прокомментировали масштабный разлив в районе ТЭЦ-2
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: предоставлено Владимиром Сидоровым для РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске продолжают контролировать ситуацию с разливом нефти на берегу Амура недалеко от ТЭЦ-2. В Росприроднадзоре проводят лабораторные исследования проб и определяют, на кого возложить обязанность устранить стометровое пятно. Спасатели ждут результатов этой работы, а в природоохранной прокуратуре контролируют действия органов.

«Сведения о произошедшем до нас дошли. Мы запросили информацию о проводимых действиях в контролирующих органах — управлении Росприроднадзора и управлении МЧС по региону. Сейчас в ведомствах устанавливают причину произошедшего и определяют того, кто виноват в этом разливе. Пока мы наблюдаем за тем, как они работают над решением ситуации», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Александр Александров.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, заниматься устранением последствий разлива нефти, возможно, будет собственник того земельного участка, на котором обнаружили пятно. Как рассказал и. о. начальника департамента Росприроднадзора по ДФО Андрей Стрельников, специалисты надзорного органа сделали запрос в мэрию Хабаровска, чтобы узнать, кому принадлежит эта территория.

«Пока лаборатория не предоставила результаты исследований проб воды и грунта. Чтобы устранить последствия, мы должны определить собственника участка. Предположения у нас есть, но мы не можем руководствоваться только ими. Мы сделали запрос в администрацию Хабаровска, попросили ответить настолько быстро, насколько это представляется возможным. Пока угрозы попадания нефти в Амур нет, но она с каждым днём увеличивается ввиду таяния снега и льда», — объяснил Андрей Стрельников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», огромное нефтяное пятно обнаружили 14 марта в районе пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Местные жители, обеспокоенные его появлением в реке Амур, связались с представителями регионального отделения Общественного народного фронта. На место съехались экстренные и природоохранные службы, эксперты взяли образцы воды и грунта. Однако ликвидировать пятно и принять меры для предотвращения дальнейшего разлива специалисты не торопились. Источником загрязнения могли стать предприятия, расположенные недалеко от берега: нефтебаза, нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ-2.

 
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