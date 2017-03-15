Во дворах Хабаровска до сих пор не убрали завалы снега и наледь

С наступлением весны коммунальные службы краевой столицы переходят в ежедневный усиленный режим работы. Скопившийся за зиму снег начал таять — днём столбик термометра поднимается выше нуля. Ночью же, когда воздух остывает, талая вода на тротуарах и дорогах города превращается в каток, а на крышах зданий — в сосульки. Таким образом, весной горожан на каждом углу поджидают различные неприятности: от промокших ног до переломов при падении на скользком тротуаре. Ещё большую опасность несёт сход снежно−ледяной массы с неочищенных крыш зданий. «Лавина» может не только повредить имущество — например, припаркованную машину — но и привести к трагическим последствиям.

Корреспондент агентства прогулялся по улицам Хабаровска с фотоаппаратом. Как видно, тех работ, которые коммунальные службы проводят сейчас, недостаточно. Даже в центре города, во дворах вдоль «красной линии», видны явные недостатки работы управляющих компаний.





Специалисты коммунальных служб уверяют, что прилагают максимум усилий для предотвращения нежелательных последствий оттепели. Ранее в беседе с корреспондентом РИА «Восток−Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХадминистрации города Марина Марченко заявила, что оперативные бригады регулярно чистят крыши и тротуар ы. Специалист уточнила, что ситуация обострится с наступлением тепла.









В экстренном порядке от скопившегося мусора и льда очищают ливневые канализации и коллекторы. Огромные кучи снега и песка вдоль дорог и тротуаров стали вывозить на специализированные полигоны — в Хабаровске их два, в центре города и в северной его части.

По словам синоптиков, в краевой столице существенных заморозков уже не будет, возможен небольшой снег во второй половине марта. Температурный режим чуть выше среднего, поэтому можно предположить, что вскоре город очистится от последних следов зимы.