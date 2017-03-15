Только 8 % хабаровчан стали теми, кем хотели быть в детстве

Лишь 8 % жителей Хабаровска получили ту профессию, о которой мечтали в детстве. При этом горожане, принявшие участие в опросе, разделились на две неравные группы: 6 % полностью реализовали свои стремления, а 2 % работают в смежной области. Остальным 92 % повезло меньше.

Самыми популярными профессиями, о которых хабаровчане мечтали в детстве, оказались врач — 8 %, учитель — 7 %, а также ветеринар — 3,5 %. Кроме того, когда жители краевой столицы были маленькими, они хотели стать водителями, военными, космонавтами, артистами, актёрами, археологами, полицейскими, лётчиками, певцами, юристами, дизайнерами, бизнесменами, программистами, художниками, инженерами и балеринами.

Как показал опрос, проведённый службой исследований сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, детские мечты несколько разошлись с реальностью. Около 8 % соискателей из Хабаровска стали работать менеджерами по продажам, 7 % — инженерами, примерно 6 % — бухгалтерами, 4 % — продавцами, 3,8 % — экономистами. Также в первую десятку вошли программисты, HR-специалисты, юристы, маркетологи, офис-менеджеры. Чаще всего мечты и реальность совпадают у программистов (13 %), юристов (9 %), врачей (8 %), инженеров (7 %) и военных (5,5 %). У некоторых кандидатов желания воплотились частично: например, художники и модельеры в итоге стали работать дизайнерами.

Несмотря ни на что, практически каждый второй соискатель доволен выбранной профессией — в общей сложности таких оказался 41 %. Каждый третий отчасти доволен, а 11 % абсолютно не нравится свой выбор. Самыми удовлетворёнными оказались HR-менеджеры (74 %), аналитики (72 %) и строители (66 %). В выборе разочаровались 66 % продавцов-консультантов, 41 % дизайнеров и 17 % экономистов.