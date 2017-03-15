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"СКА-Нефтяник" в матче с "Сибсельмашем" добыл путёвку в полуфинал

"СКА-Нефтяник" в матче с "Сибсельмашем" добыл путёвку в полуфинал
"Армейцы" в третий раз обыграли новосибирский клуб
9 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: Павел Осокин, специально для РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» накануне сыграл на выезде с «Сибсельмашем» из Новосибирска в третьей встрече четвертьфинальных игр. Этот матч обернулся победой «армейцев». Со счётом 10:5 дальневосточники получили путёвку в полуфинал чемпионата России.


 

 

 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что первые две встречи соперников также закончились победой «СКА-Нефтяника». На домашнем льду в арене «Ерофей» хабаровчане взяли верх над гостями из Новосибирска в двух матчах подряд. Сначала они разгромили «Сибсельмаш» 9 марта с результатом 15:5, впервые обыграв соперника в плей-офф, а на следующий день закрепили победу, правда, с более скромным результатом — 10:6.


 

 

 

Третья встреча команд прошла в Новосибирске. Счёт открыли хозяева льда — «Сибсельмаш» записал на свой счёт первый гол благодаря Рауану Исалиеву. Впрочем, «СКА-Нефтяник» вскоре перехватил инициативу. Первый тайм прошёл во взаимных атаках, хоть и не в самом высоком темпе. Отличная игра новосибирского вратаря Андрея Маслова помешала «армейцам» решить исход матча в свою пользу в первом игровом отрезке: на перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу хабаровчан.


 

 

 

«СКА-Нефтяник» реабилитировался во втором тайме: за пять минут дальневосточники отправили в ворота новосибирцев три мяча, увеличив разрыв в счёте. После тайм-аута игроки «Сибсельмаша», получив заряд мотивации от наставника, вернули «апельсины» соперникам — голкипера хабаровчан Виктора Каменева обыграли Павел Анисимов и дважды — Сергей Ган. Разница на табло снова сократилась — 4:5 в пользу «армейцев».


 

 

 

После этого «СКА-Нефтяник» перехватил инициативу: дальневосточная команда обрушила на ворота Андрея Маслова шквал атак. Отличные сэйвы не помогли вратарю новосибирской команды: «Сибсельмашу» забили ещё пять голов. «Армейцы» записали на свой счёт третью подряд победу — 10:5, и отправились домой готовиться к полуфинальной схватке. Для новосибирского клуба сезон 2016-2017 года на этой встрече завершился.


 

 

Ещё одно событие, которого ждали болельщики хабаровской команды, — рекорд Артёма Бондаренко. Нападающий «СКА-Нефтяника» забил в этой встрече свой 72-й мяч, тем самым он превзошёл прежнее достижение Ивана Максимова (71 мяч в чемпионате 2005/06 года) и вписал своё имя в книгу рекордов клуба.


 

 

Соперником «армейцев» в полуфинале станет действующий чемпион страны — красноярский «Енисей», одолевший в трёх матчах серии плей-офф ульяновскую «Волгу». Матч состоится на льду арены «Ерофей» 23 марта. Как сообщало агентство, в этом сезоне красноярская команда проиграла хабаровчанам пять встреч подряд, включая и поражение на своём льду, которое в битвах с «армейцами» случилось впервые за три года. Кроме этого, «СКА-Нефтяник» отвоевал у «Енисея» Суперкубок России по хоккею с мячом в Сыктывкаре.

 
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