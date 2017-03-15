В Хабаровске ОНФ проконтролирует ситуацию с очистными в селе Бычиха

В селе Бычиха Хабаровского района эксперты ОНФ встретились с представителями районной администрации, чтобы ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в населённом пункте вокруг очистных сооружений. На протяжении нескольких лет там были проблемы с отведением канализационных стоков и их очисткой. В частности, в последнем случае власти поселения не смогли договориться с бизнесом, в чьей собственности оказались очистные сооружения.













«По факту очистные сооружения ООО «НИК» не работают с 2013 года. Из эксплуатации они не выведены, но процесс очистки не производят и в технологии не участвуют. В 2014 году к нам обращался владелец Николай Коростылёв по вопросу вывода очистных из эксплуатации. Закон нам даёт право на три года приостановить эту процедуру. Срок истекает в мае текущего года», — рассказал начальник отдела эксплуатации комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Антон Харин.













Что ждёт дальше жителей Бычихи, неясно. Судя по состоянию старых сооружений, которое продемонстрировал чиновник, они уже не заработают никогда. На вопрос эксперта ОНФ Игоря Ковалёва он ответил, что экономически выгоднее строить рядом новые очистные с запасом мощности — под тысячу кубометров стоков в сутки (это в два раза больше нынешних потребностей — прим. ред.) — для присоединения в перспективе зданий коттеджной застройки в окрестностях села Новотроицкое. Однако и тут нашлись препоны.













Проект по возведению новых очистных, по словам Антона Харина, можно реализовать даже в этом году. Однако то место, где запланировали строительство комплекса, в 2016 году неожиданно оказалось в категории земель лесного фонда. Следовательно, строить там нельзя. До этого, по данным Росреестра, земли относились к населённому пункту. Разрешить проблему районные власти пытаются путём диалога с управлением лесами краевого правительства, однако, вероятнее всего, придётся разбираться в суде. А это займёт какое-то время.













Из-за этого до сих пор никто не взялся за проектирование новых очистных, хотя на это уже предусмотрены деньги — 4,6 миллиона рублей из районного бюджета. Строить комплекс местные власти рассчитывают с поддержкой краевой казны и надеются, что приступить к возведению удастся в 2018 году. Пока что все неочищенные стоки попадают прямиком в Амурскую протоку.













Ещё одна проблема — в селе Ильинка. Там «фронтовики» зарегистрировали точку сброса нечистот в местную речку, при том, что очистные сооружения находятся в нескольких десятках метров. На это неоднократно жаловались в разные органы жители населённого пункта, однако активных действий, чтобы пресечь нарушения, никто из уполномоченных органов не предпринял.













«По обоим случаям мы будем обращаться в природоохранную прокуратуру и привлекать санитарно-эпидемиологическую службу для того, чтобы она провела необходимые исследования. Будем вместе с ними добиваться решения этой проблемы. По поводу очистных села Бычиха будем также взаимодействовать с краевым правительством — с управлением лесами. Нужно уточнить всё-таки статус спорных земель, и какие перспективы есть по их передаче муниципалитету», — резюмировал Игорь Ковалёв.













Эксперт ОНФ добавил, что это не единственная проблема с очистными и канализационными сооружениями, а также сбросами нечистот в реки в сёлах Хабаровского района: в каждом случае «фронтовики» будут подключаться к решению проблем. В частности, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о проблемах жителей комплекса «Солнечный город». Там в канализационных стоках утопает целый жилмассив и его окрестности, а в нескольких километрах ассенизаторы сливают содержимое шамбо в реку Гнилая Падь.