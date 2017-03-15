"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика

Ответственность за повреждение дорожного покрытия на улице Павла Морозова в Хабаровске взял на себя застройщик, который возводит торговый комплекс для компании «Леруа Мерлен». Как сообщало ранее РИА «Восток−Медиа», в ночь на вторник в Индустриальном районе краевого центра погрузчик, убиравший снег вдоль обочин проезжей части, задними колесами продавил дорожное полотно. В результате происшествия на улице Павла Морозова зияла дыра глубиной не менее полутора метров, а в диаметре — около пяти. Туда же провалилось и транспортное средство.

Предположительным виновником обвала проезжей части назвали застройщика, который возводит на прилегающей территории магазин. Представители компании-заказчика подтвердили это.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию с провалом части дорожного покрытия и все затраты на восстановительные работы взял на себя наш генеральный подрядчик ООО «Литана». В настоящее время практически закончены работы по временному восстановлению дорожного основания. 15 марта будут открыты для проезда транспорта обе полосы. Финальные работы по полному восстановлению дорожного покрытия будут продолжены и завершены в ближайшее время. При обрушении части дорожного покрытия пострадавших нет. Мы приносим извинения автомобилистам за причинённые неудобства, связанные с ограниченным проездом», — сообщила корреспонденту РИА «Восток−Медиа — Хабаровск» менеджер проектов по внешним коммуникациям ООО «Леруа Мерлен Восток» Елена Шипачёва.

Работы по восстановлению дороги велись на протяжении всего дня после ночного происшествия. Во время вечернего часа пик затруднений на этом участке не наблюдалось, хотя работы ещё не закончились. К утру среды всю технику и ограждения убрали, однако знаки «Объезд» и «Ведутся ремонтные работы» ещё стоят на месте. Таблички оповещают автомобилистов о том, что нежелательно проезжать по яме, не заделанной до конца. Представители компании, которой принадлежит стройплощадка, уверяют, что в ближайшее время дорожное полотно будет выглядеть точно так же, как и до происшествия.