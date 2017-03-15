В Хабаровском крае погиб тигр Упорный

В Хабаровском крае обнаружили тело Упорного — подопечного Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. По информации пресс-службы организации, с GPS-модуля, встроенного в ошейник животного, перестал поступать сигнал ещё 17 февраля этого года. Из-за того, что хищник находился в труднодоступном месте, на большом расстоянии от населённых пунктов и дорог, исследователи добрались до тигра только в начале марта.

«Тело тигра нашли, но специалисты ещё находятся в тайге, связи с ними нет, поэтому официальными данными мы пока не располагаем. В любом случае, предстоит экспертиза, которая покажет, что послужило причиной смерти Упорного», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства регионального Минприроды Леонид Иванов.

Как писало РИА «Восток-Медиа», тигр Упорный осенью 2014 года начал таскать собак из дворов жителей окраины города Вяземский. Охотоведы отловили его и доставили в центр «Утёс», где зверь прошёл успешную реабилитацию. В мае 2015 года тигра, надев на него ошейник с GPS-модулем, выпустили в урочище «Тигровый дом» на границе с национальным парком «Анюйский». В сентябре этого года специалисты нашли в Комсомольском районе следы, похожие на «тигриную свадьбу» Упорного и его спутницы.

В декабре животное начало перемещаться со своего привычного места обитания в сторону севера. Учёные не только опирались на информацию со спутника, но и провели полевые экспедиции на Гур для контроля за поведением и состоянием тигра. В ходе обследования специалисты обнаружили места трапез Упорного — останки задавленного кабана и гималайского медведя. Учёные сделали вывод, что хищник находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на новой территории.