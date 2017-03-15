Житель Хабаровского края нарубил дров на 6,5 миллиона рублей

Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы

В районе имени Лазо правоохранители задержали очередного «чёрного лесоруба». Мужчина успел заготовить около 65 кубометров древесины ценных пород, а значительную часть добычи планировал использовать в качестве отопительного материала.

В районный отдел полиции обратился работник одного из местных лесничеств. Заявитель рассказал, что в одном из кварталов на подконтрольной территории он обнаружил незаконную рубку дубов, ясеней и ильм. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали 29-летнего жителя посёлка Хор. Он и оказался правонарушителем.

Полицейские выяснили, что мужчина успел вырубить более 65 кубометров древесины стоимостью почти 6,5 миллиона рублей. При этом 50 кубометров он уже заготовил для личного использования в качестве дров. Часть стволов ценных пород стражи правопорядка изъяли.

«По данному факту следственным органом ОМВД России по району имени Лазо возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Теперь «чёрному лесорубу» грозит лишение свободы на срок до семи лет. На время следствия ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде.