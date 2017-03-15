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В Хабаровске покупателям ещё раз напомнят об их привилегиях

В Хабаровске покупателям ещё раз напомнят об их привилегиях
Международное сообщество отмечает Всемирный день защиты прав потребителей
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 марта, многие страны празднуют дату, приуроченную Организацией объединённых наций к тематическому выступлению президента США Джона Кеннеди в 1962 году в Конгрессе. Глава государства посвятил свою речь потребителям и их правам. Благодаря этому 15 марта превратилось из обычной даты в календаре во Всемирный день защиты прав потребителя.


 

Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных привилегии потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: права на возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей, а также право на здоровую окружающую среду. Впервые праздник отметили 15 марта 1983 года, когда он был закреплён в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор это событие проводится ежегодно, причём его мероприятия каждый год посвящены определённой теме, которую определяет Всемирная организация союзов потребителей.


 

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В нём регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортёрами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). Кроме этого. в нормативном акте установлены права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.


 

 

Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений — большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь. Также в последние годы в мероприятиях, посвящённых Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные управления Роспотребнадзора. Уже традиционно во многих российских городах специалисты данного органа проводят «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

 
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