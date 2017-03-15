В среду в Хабаровске тепло и солнечно

В дальневосточной столице сегодня, 15 марта, преимущественно солнечно. Временами возможна незначительная облачность. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, в течение всего дня осадков в городе не ожидается.





В утренние часы температура воздуха составит -11...-9 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в 0...+2 градуса. В сравнении с вчерашним днём, потеплело на 2 градуса.









Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составляет 2-7 метра в секунду.