В среду в Хабаровске тепло и солнечно

В дальневосточной столице сегодня, 15 марта, преимущественно солнечно. Временами возможна незначительная облачность. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, в течение всего дня осадков в городе не ожидается.
В утренние часы температура воздуха составит -11...-9 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в 0...+2 градуса. В сравнении с вчерашним днём, потеплело на 2 градуса.
Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составляет 2-7 метра в секунду.
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