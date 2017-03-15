Дмитрий Волков: даже внутри России "Амурметалл" рынок себе найдёт

Для «Амурметалла» на стройплощадках Комсомольска найдутся заказы. Уверенность в этом на встрече с журналистами 14 марта высказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков. При возведении социальных объектов, жилых домов и промышленных зданий, как минимум, потребуется арматура. Однако у предприятия горизонты сбыта могут быть куда шире.

«Мы долгосрочным планом развития Комсомольска, конечно, не покроем производственные мощности «Амурметалла». Но у него есть, куда пристроить свою продукцию, когда он начнёт её производить не в объёме 10-15 тысяч тонн в месяц, а хотя бы около миллиона тонн. У нас есть два огромные стройки в Амурской области — газоперерабатывающий комбинат и космодром Восточный, в Приморье гигантская стройка — судостроительный завод. Есть и много других крупных строек. Даже внутри России «Амурметалл» рынок себе найдёт. Даже без экспорта, а экспортный потенциал у него тоже очень хороший», — поделился Дмитрий Волков.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новый собственник — компания «Торэкс» из краевой столицы — появился у единственного на весь Дальний Восток металлургического предприятия в конце января этого года. До этого времени, начиная с 2008 года, завод испытывал значительные финансовые трудности, которые в одно время привели к банкротству. Теперь «Торэкс», который уже является резидентом территории опережающего развития в дальневосточной столице, может получить преференции и в Комсомольске.

При этом губернатор края Вячеслав Шпорт во время встречи с коллективом завода на прошлой неделе заявил, что региональные власти помогут «Амурметаллу» с поиском заказов.