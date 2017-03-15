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Местным компаниям повысили шансы на стройку больницы в Комсомольске

Местным компаниям повысили шансы на стройку больницы в Комсомольске
Предложение бизнеса приняли краевые власти
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Строительным компаниям Хабаровского края местные власти увеличили шансы на победу в конкурсе подрядчиков, которым достанется проект возведения детской районной больницы в Комсомольске-на-Амуре. Это стало возможным благодаря новой форме взаимодействия чиновников и бизнеса.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков в январе этого года озвучил инициативу властей обсуждать с предпринимательской общественностью проекты, которые собираются реализовывать в регионе, до проведения конкурсных процедур. Первым объектом, на котором они решили отработать такую практику, стала детская больница в Ленинском районе Комсомольска. Стоимость этого объекта, который уже прошёл Главгосэкспертизу, составляет 2,7 миллиарда рублей. Он включает в себя две очереди строительства — фактически, это возведение двух самостоятельных объектов. Первый этап — это поликлиника на 500 посещений в смену, второй — стационар детской больницы.

На встрече с журналистами 14 марта Дмитрий Волков рассказал, что презентации проекта состоялись в Хабаровске и Комсомольске. В результате чиновники услышали важное для бизнеса предложение и приняли его.

«Мы формулировали достаточно жёсткие условия конкурса: там была очень большая банковская гарантия и очень большая сумма обеспечения заявки. Наши коллеги предложили снизить их размер, Минстрой края рассмотрел это предложение и снизил их в два раза. Это сделано именно для того, чтобы повысить шансы хабаровских компаний участвовать в этом конкурсе», — поделился зампред краевого правительства.

Дмитрий Волков уточнил, что конкурс по первому этапу строительства на 609 миллионов рублей уже объявлен, окончание приёма заявок — 23 марта, а 27-го станут известны его итоги. После того, как объявят имя подрядчика, с ним заключат контракт, и в апреле он приступит к работе.

 
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