На ремонт всех дорог Комсомольска нужно около 11 миллиардов рублей

В этом году 600 миллионов направят на самые плохие улицы

В этом году в рамках комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре город получил больше 600 миллионов рублей. Об этом на встрече с журналистами 14 марта рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

«Ситуация с дорогами в Комсомольске-на-Амуре так долго оставалась без присмотра, что, в общем-то, требуется больше. По результатам обследования дорог — это больше 250 километров — оценочная стоимость ремонта всех дорог в городе составила порядка 11 миллиардов рублей», — уточнил Дмитрий Волков.

Он отметил, что состояние дорог в городе различное, и проведённый мониторинг не означает, что нужно буквально сегодня ремонтировать их все. Основной акцент реконструкторы Комсомольска сделают на самых удручающих трассах. В этом году ремонту подвергнутся улицы Уральская, Юбилейная, Комсомольская и Лазо.

Часть денег, если идею одобрит Минвостокразвития, перенаправят из тех, что заложены на реконструкцию детского сада и школы в микрорайоне Парус. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», предложение сдвинуть срок начала строительства этих соцобъектов на год, подготовило краевое правительство, чтобы учреждение образования в 2018 году не оказалось единственным сданным зданием среди огромной жилищной стройплощадки. В этом случае удастся временно высвободить 200 миллионов рублей, часть из которых можно будет пустить на ремонт дорог.