Стройку школы и детсада в Комсомольске предложили сдвинуть на 2018 год

Власти Хабаровского края подготовили предложения в министерство развития Дальнего Востока о небольшой корректировке комплексного плана по развитию Комсомольска-на-Амуре. Правка касается школы и детского сада, расположенных в микрорайоне Парус. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эти два социальных объекта нуждаются в масштабной реконструкции и модернизации. Об инициативе на встрече с журналистами рассказал 14 марта заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

По словам чиновника, в развитии Комсомольска краевые власти руководствуются планом, утверждённом на федеральном уровне. Детский сад и школа, учтённые этим документом, уже запроектированы, строительство должно начаться в этом году. При этом сдача первого из объектов запланирована на 2018 год, второго — на 19-й. Одновременно на площади 60 тысяч квадратных метров будут расти жилые дома.

«Если мы всё выполним по нынешнему плану, то у нас получится, что у нас в 2018-м будет построена школа. Рядом будет строиться садик, вокруг стройка жилья, рядом стройка объектов площадки «Парус» территории опережающего развития — сплошная стройка, а в середине этого красивейшая в архитектурном отношении школа. Вряд ли большое количество родителей повезёт туда своих детей из других районов. Школа рассчитана на тысячу мест, то есть не только на Парус. Поэтому мы решили выйти с предложением сдвинуть начало строительства с этого года на следующий — и по садику, и по школе — со сдачей их в 19-м году», — объяснил Дмитрий Волков.

Он уточнил, что деньги, которые высвободятся в случае одобрения идеи, — это средства краевого бюджета — власти направят на другие «комсомольские» проекты, которые актуальны в нынешнем году. Речь идёт о ремонте дорожной сети и реконструкции городской набережной. Соответственно, сэкономленное на этих объектах финансирование в 2019-м пустят на школу и детский сад. Дмитрий Волков подчеркнул, что пока это только предложение, и то, как отреагируют на него в Минвостокразвития, ещё неизвестно.