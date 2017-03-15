Yota говорит на жестовом языке в Хабаровске

С 10 марта 2017 года клиенты Yota в Хабаровске могут получить консультацию специалистов точки продаж на жестовом языке. Услуга доступна в двух точках продаж города, расположенных в ТРЦ «Магазины радости» и ТЦ «Южный парк».
Также за консультацией специалистов на жестовом языке можно обратиться в семь точек Санкт-Петербурга, в торговых центрах: «Норд», «Сити Молл», «Пик», «Галерея», а также ТРК «Июнь» и ТРК «Питер». Подробную информацию о расположении точек и времени работы можно найти на сайте компании.
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