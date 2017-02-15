Хабаровчан зовут на штурм "Великой стены"

Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 19:45
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Реконструкцию легкоатлетического манежа в Хабаровске вновь отложили
Реконструкцию легкоатлетического манежа в Хабаровске вновь отложили
"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
Регионы:


Популярное
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
сегодня, 11:09
Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка
сегодня, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
сегодня, 07:03
Сегодня часть Владивостока останется без света
сегодня, 10:06
Леопарды вернулись на тропу над Нарвинским тоннелем
сегодня, 08:25
Приморью грозит аномальное потепление
сегодня, 12:21
После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
сегодня, 15:05
Приморцев ждёт снег с дождём
сегодня, 08:37
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
сегодня, 11:01
Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН

Обсуждаемое
сегодня, 11:01
4

Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
сегодня, 13:35
3

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
сегодня, 15:44
3

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 21:53
2

В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
сегодня, 00:03
2

Россияне смогут попасть в космос за 250 тысяч долларов
сегодня, 10:50
2

В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"
сегодня, 12:21
2

После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
сегодня, 11:15
1

Главбух комсомольской колонии получила срок за мошенничество
сегодня, 11:19
1

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
сегодня, 11:55
1

"Дальневосточную" банкноту хотят сделать пластиковой
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы сегодня, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 379



Система Orphus

Хабаровчан зовут на штурм "Великой стены"

Хабаровчан зовут на штурм "Великой стены"
Амбициозный совместный проект Китая и Голливуда стартует в кинопрокате
5 минут назад
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: kinopoisk.ru; видео — YouTube

В кинотеатрах города на этой неделе не так много премьер. Из действительно заметного — только релиз фильма «Великая стена». Рекламная кампания блокбастера началась задолго до премьеры. Картину сняли китайские кинематографисты, рассчитывая выйти на международный рынок. Для узнаваемости на главную роль пригласили знаменитого голливудского актёра Мэтта Дэймона, которого во всём мире знают прежде всего по роли Джейсона Борна.

Проект действительно масштабный: встреча Запада и Востока, интернациональный актёрский состав, качественные спецэффекты, фантастические твари и эпичные батальные сцены. Фильм полностью снимался в Китае и является самым дорогостоящим кинопроектом для этой страны. По сюжету, группа искателей приключений отправляется в таинственный Китай, чтобы узнать секрет пороха.


 

 

В Поднебесной империи герои сталкиваются с разными испытаниями, пережить которые удаётся не всем. Но главное испытание поджидает отважных авантюристов впереди. Когда они добираются до Великой Китайской стены, то узнают, что её защитники готовятся к вторжению полчища чудовищ. И только гигантское сооружение способно удержать фантастических тварей. В число защитников Стены вливаются и гости из Европы.


 

 

Приключенческий фэнтезийный блокбастер поставил китайский режиссёр Чжан Имоу, снявший такие эпики, как «Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Проклятие золотого цветка». Помимо Мэтта Дэймона, в картине можно увидеть актёра Уиллема Дефо. Остальные имена мало что скажут хабаровскому зрителю: в основном, это китайские исполнители. Одна из главных звёзд фильма с азиатской стороны — гонконгский певец, киноактёр и продюсер Энди Лау.

Одна из немногих премьер недели — российская комедия «Гуляй, Вася!». Сюжет фильма строится вокруг парня по имени Митя. Совершенно случайно он сделал предложение девушке. Дата свадьбы уже назначена. Всё бы ничего, да вот только Митя уже женат! Герой хочет развестись, но его супруга Василиса — редкостная стерва, которая отказывается давать парню развод.


 

Митя решает познакомить свою жену со своей новой невестой, вот только не с настоящей, а с фиктивной и даже за деньги нанимает «подставу». У фэйковой наречённой тоже не всё просто — её настоящий жених — местный качок — не совсем одобряет такой способ заработка. Помочь Мите берутся его бывшие одноклассники, но их вмешательство только ещё больше запутывают ситуацию.


 

 

Комедия положений рекомендована к просмотру тем, кто хочет просто расслабиться и посмотреть лёгкое и забавное кино. Главные роли исполнили Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Софья Райзман и другие. Снял комедию режиссёр Роман Каримов.

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат таких фильмов, как фантастический экшен-хоррор «Обитель зла: Последняя глава», драма «На 50 оттенков темнее», боевик «Джон Уик-2», фантастический фильм «Притяжение», мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен», фильм ужасов «Звонки». А на следующей неделе в прокате стартует ещё одна амбициозная премьера — российский фантастический кинокомикс «Защитники».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru