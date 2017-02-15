Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 19:21
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Реконструкцию легкоатлетического манежа в Хабаровске вновь отложили
Реконструкцию легкоатлетического манежа в Хабаровске вновь отложили
"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
Регионы:


Популярное
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
сегодня, 11:09
Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка
сегодня, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
сегодня, 07:03
Сегодня часть Владивостока останется без света
сегодня, 08:25
Приморью грозит аномальное потепление
сегодня, 10:06
Леопарды вернулись на тропу над Нарвинским тоннелем
сегодня, 12:21
После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
сегодня, 15:05
Приморцев ждёт снег с дождём
сегодня, 08:37
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
сегодня, 02:18
В Тюмени женщину лишили прав на 2,5 года за вождение в пьяном виде

Обсуждаемое
сегодня, 13:35
3

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
сегодня, 15:44
3

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 21:53
2

В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
сегодня, 00:03
2

Россияне смогут попасть в космос за 250 тысяч долларов
сегодня, 10:50
2

В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"
сегодня, 12:21
2

После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
сегодня, 11:15
1

Главбух комсомольской колонии получила срок за мошенничество
сегодня, 11:01
1

Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
сегодня, 11:19
1

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
сегодня, 11:55
1

"Дальневосточную" банкноту хотят сделать пластиковой
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы сегодня, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 376



Система Orphus

Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары

Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
РИА "Восток-Медиа" представляет обзор самых важных новостей среды
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: fullhdoboi.ru; pixabay.com; РИА "Восток-Медиа"; dynamo.ru; пресс-служба ДВРПСО МЧС

Хабаровская хоккейная команда «Амур» проиграла очередной матч заключительной выездной серии этого сезона. «Тигры» уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3. После победной четырёхматчевой серии это поражение не сыграло существенной роли в положении хабаровчан в турнирной таблице: надежду на плей-офф «Амур» похоронил давно и просто доигрывает сезон. Однако наставник клуба Андрей Мартемьянов назвал «оригинальную» причину проигрыша, заявив на послематчевой конференции, что динамовцы на сегодняшний день просто-напросто сильнее его воспитанников. Спасибо, Кэп!


 

В стремлении как можно шире прорекламировать федеральный проект о «дальневосточном гектаре» власти Хабаровского края перебирают все возможные идеи. Стало известно, что к пиару привлекли школьников. В образовательных учреждениях региона запустили обучающую программу «Развивай свой гектар». Её организаторы надеются, что подростки смогут повлиять на своих родителей, которые ещё не выбрали себе участок земли. А ещё сегодня в здании Законодательной Думы края открылась выставка работ дальневосточных художников — нетрудно догадаться, что посвятили её всё тому же гектару. Правда, картин в экспозиции оказалось меньше, чем было заявлено, а о раздаточном материале, которым обычно сопровождают такие проекты, инициаторы, видимо, забыли.


 

Жители Хабаровского края стали чаще страховать свою жизнь. Эксперты в этой сфере связывают такую тенденцию с тем, что в регионе растёт количество кредитов, выданных банками. Хотелось бы верить в исключительную сознательность граждан, которые не хотят задолжать финансовым организациям, если с ними произойдёт несчастный случай, и потому заключают договоры о страховании жизни и здоровья. Но, как отмечают всё те же эксперты, зачастую банки сами навязывают «оберегающие» услуги клиентам при заключении кредитных сделок.


 

Горожане почтили память дальневосточников, исполнявших служебный долг за пределами отечества, и воинов-интернационалистов. В Хабаровске сегодня прошёл ряд мероприятий, посвящённых этой дате, а наиболее масштабным стало шествие ветеранов, силовиков и общественников от Комсомольской площади до памятника погибшим в вооружённых конфликтах и локальных войнах. Колонну возглавил бронетранспортёр БТР-80 с развевающимся флагом краевого объединения «Боевое братство». В рядах хабаровчан оказался и наш фотокорреспондент.


 

Немного о происшествиях: сегодня ночью в Хабаровске столкнулись два автомобиля. Виновник ДТП на Toyota Crown был нетрезв и пытался скрыться после того, как лоб в лоб «встретился» с другой иномаркой — Toyota Fielder. Пьяный «гонщик» в аварии практически не пострадал, а вот в «Филдере» погибли водитель и один из пассажиров. Единственную выжившую в этой иномарке спасателям удалось вытащить только после того, как они разрезали автомобиль на части. Также в дальневосточной столице погибла несовершеннолетняя — девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть. Следователи не исключают, что подростка кто-то мог довести до этого поступка, и возбудили дело по соответствующей статье. Есть и другие версии, которые сейчас отрабатывают стражи правопорядка. Однако вероятность того, что девочка состояла в одной из так называемых «групп смерти» в социальных сетях, подтверждения не нашла.


 

Когда закон не имеет силы: комсомольчанка, бойцовские псы которой искусали беременную женщину, не будет отвечать за случившееся. Пострадавшая написала заявление в полицию, но нормативного акта, который бы позволил защитить права горожанки, не существует. Стражи правопорядка уже расписались в своём бессилии.


 

В заключение — немного о взаимодействии чиновников и представителей СМИ. Стало известно, что в Хабаровском крае работодатели отказывают инвалидам в трудоустройстве, аргументируя неподходящей внешностью. При этом, согласно региональному законодательству, предприятия численностью менее 100 человек обязаны предоставлять маломобильному населению вакансии. Как сообщает пресс-служба «белого дома», ежегодно квота для устройства инвалидов на работу только растёт, и с ними готовы работать всё больше предприятий. Кто прав, а кто лукавит, рано или поздно станет известно. Тем временем в Государственной думе депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой ужесточить наказания чиновникам, которые не хотят предоставлять журналистам необходимую информацию полноценно, без искажений и в положенный срок. Народные избранники в пояснительной записке к законопроекту сослались на Хабаровский край в качестве примера. Ещё одним регионом с такими проблемами стала Карелия.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru