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Основной состав хабаровского "Амура" отправится в Комсомольск

Основной состав хабаровского "Амура" отправится в Комсомольск
"Тигры" встретятся со сборной города и проведут мастер-класс для местных хоккеистов
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы 22 февраля скрестит клюшки со сборной Комсомольска-на-Амуре. Встреча пройдёт в ледовом дворце в рамках программы развития и популяризации хоккея в Хабаровском крае.

«В прошлом году команда посещала Комсомольск, поэтому выезды в этот город становятся доброй традицией. В Комсомольске много болельщиков «Амура», но не многие из них могут регулярно выезжать на матчи и видеть игроков вживую. Мы предоставим им такую возможность», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск » руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев

В Комсомольск-на-Амуре приедет основной состав «Амура», в том числе и легионеры. Игроки проведут мастер-класс для воспитанников местной хоккейной школы и сыграют с местной сборной, которую усилят несколько «тигров».

В ближайшее время с аналогичными визитами «Амур» навестит Переяславку и Вяземский. Там на открытых площадках они проведут товарищеские матчи с местными командами. Помимо этого делегация клуба, в которую войдут, в том числе, руководители «Амура» и тренерский штаб, посетит ветеранский хоккейный турнир, который пройдёт с 24 по 26 февраля в Николаевске-на-Амуре. Все эти события проведут в рамках популяризации хоккея и здорового образа жизни в Хабаровском крае.

 
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