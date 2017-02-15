Основной состав хабаровского "Амура" отправится в Комсомольск

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы 22 февраля скрестит клюшки со сборной Комсомольска-на-Амуре. Встреча пройдёт в ледовом дворце в рамках программы развития и популяризации хоккея в Хабаровском крае.

«В прошлом году команда посещала Комсомольск, поэтому выезды в этот город становятся доброй традицией. В Комсомольске много болельщиков «Амура», но не многие из них могут регулярно выезжать на матчи и видеть игроков вживую. Мы предоставим им такую возможность», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск » руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев

В Комсомольск-на-Амуре приедет основной состав «Амура», в том числе и легионеры. Игроки проведут мастер-класс для воспитанников местной хоккейной школы и сыграют с местной сборной, которую усилят несколько «тигров».

В ближайшее время с аналогичными визитами «Амур» навестит Переяславку и Вяземский. Там на открытых площадках они проведут товарищеские матчи с местными командами. Помимо этого делегация клуба, в которую войдут, в том числе, руководители «Амура» и тренерский штаб, посетит ветеранский хоккейный турнир, который пройдёт с 24 по 26 февраля в Николаевске-на-Амуре. Все эти события проведут в рамках популяризации хоккея и здорового образа жизни в Хабаровском крае.