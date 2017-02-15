Хабаровские бизнесмены займутся разведением норвежской сёмги

Хабаровская компания «Фридман Фиш» намерена заняться выращиванием норвежской сёмги. Бизнесмены планируют построить на одной из площадок местной ТОР первый на Дальнем Востоке рыбный завод с замкнутым водоснабжением.

«Проект такого рода — первый на Дальнем Востоке. По всей России также всего несколько рыбозаводов замкнутого цикла, при котором рыба выращивается с икринки до взрослой особи и сразу уходит на реализацию», — рассказал агентству «Интерфакс» генеральный директор компании Леонид Фридман.

Он также сообщил, что для реализации проекта его фирме уже выделили землю на площадке «Ракитное». У бизнесменов готов бизнес-план, они уже заключили контракт с израильской компанией на поставку оборудования. Сейчас «Фридман Фиш» получает статус резидента ТОР и решает вопрос с финансированием строительства завода. Планируется, что на площадке компания сможет выращивать две тысячи тонн рыбы в год.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что сейчас в Хабаровском крае рыбу лососёвых пород разводят семь предприятий, из них три — государственные. Они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Ещё четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

Между тем, порядка 40 рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского края могут закрыться уже к концу февраля. Критическая ситуация сложилась из-за отсутствия сырья в регионе. И это при том, что ещё прошлой осенью рыбодобытчики докладывали о новых рекордах вылова во время кетовой путины.