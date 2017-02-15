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Хабаровчан обязывают убирать сосульки со своих балконов самостоятельно

Хабаровчан обязывают убирать сосульки со своих балконов самостоятельно
Тех, кто не будет очищать жилые дома от снега и льда, накажут рублём
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом центре начали активнее следить за уборкой крыш от снега и льда. Работы контролирует управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда хабаровской администрации. По их словам, кровли и козырьки подъездов должны очищать управляющие организации, а вот убирать лёд с балконов квартир должны сами собственники.

«За неуборку снега и льда Кодексом об административных правонарушениях Хабаровского края предусмотрены достаточно крупные штрафы — от тысячи до 25 тысяч рублей в зависимости от того, на кого он выписывается — на физическое, юридическое или должностное лицо», — отметил начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Владимир Шубич.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас управляющие организации Хабаровска очистили кровли более чем 250 многоквартирных домов. Коммунальщики ведут работы каждый день.

«Если жители многоквартирных домов видят, что на кровле образовались сосульки, которые угрожают здоровью прохожих, необходимо обращаться в управляющую организацию. Её специалисты должны огородить опасное место, призвать водителей не парковать автомобили поблизости от возможного места схода снега и льда и провести работу по очистке дома — при помощи автовышки, промышленных альпинистов или любым другим способом. Работы должны вестись в дневное время с соблюдением техники безопасности», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Фёдоров.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в дальневосточной столице начали убирать наледь и снег с крыш зданий раньше срока. Так, кровлю одной из пятиэтажек дальневосточной столицы рабочие приводили в порядок без спецснаряжения. Придомовую территорию они оградили от прохожих только с одной стороны. А жителям одного из домов в квартале ДОС (Большой Аэродром) и вовсе «запретили» ходить где-либо, кроме как под сосульками. Коммунальщики двусмысленно отметили ограничительной лентой ту зону, в которой нельзя находиться. За соблюдением необходимых правил при уборке снега и льда наблюдает краевой Следком.

 
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