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Экономика Хабаровского края сфокусируется на ТОРах и свободных портах

Экономика Хабаровского края сфокусируется на ТОРах и свободных портах
В центре внимания у властей и бизнеса останется дальневосточная столица
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Экономика | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Среди планов экономического развития на 2017 год в Хабаровском крае названы основные направления, на которых будет сфокусировано внимание региональных и местных властей. Это, в частности, развитие ТОСЭР, расширение режима свободного порта в нескольких муниципальных образованиях. Такие ориентиры озвучил на коллегии при мэре дальневосточной столицы министр экономического развития края Виктор Калашников.


 

«Хабаровский край нуждается в инвестициях, поэтому в текущем году мы продолжим работу с предпринимателями во взаимодействии с администрацией города Хабаровска, так как именно здесь, в краевой столице, сконцентрировано наибольшее число субъектов предпринимательства — 34 тысячи из 63 тысяч работающих в Хабаровском крае», — приводит слова министра его пресс-служба.


 

 

Совещание чиновники посвятили подведению итогов социально-экономического развития города Хабаровска за 2016 год и новым задачам. При этом, по словам начальника управления экономического развития городской администрации Александра Анисимова, в региональном рейтинге оценки регулирующего воздействия краевой центр занял в прошлом году первое место среди всех муниципальных образований края, получив 88 баллов.

 
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