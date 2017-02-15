Экономика Хабаровского края сфокусируется на ТОРах и свободных портах

Среди планов экономического развития на 2017 год в Хабаровском крае названы основные направления, на которых будет сфокусировано внимание региональных и местных властей. Это, в частности, развитие ТОСЭР, расширение режима свободного порта в нескольких муниципальных образованиях. Такие ориентиры озвучил на коллегии при мэре дальневосточной столицы министр экономического развития края Виктор Калашников.





«Хабаровский край нуждается в инвестициях, поэтому в текущем году мы продолжим работу с предпринимателями во взаимодействии с администрацией города Хабаровска, так как именно здесь, в краевой столице, сконцентрировано наибольшее число субъектов предпринимательства — 34 тысячи из 63 тысяч работающих в Хабаровском крае», — приводит слова министра его пресс-служба.









Совещание чиновники посвятили подведению итогов социально-экономического развития города Хабаровска за 2016 год и новым задачам. При этом, по словам начальника управления экономического развития городской администрации Александра Анисимова, в региональном рейтинге оценки регулирующего воздействия краевой центр занял в прошлом году первое место среди всех муниципальных образований края, получив 88 баллов.