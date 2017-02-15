Реконструкцию легкоатлетического манежа в Хабаровске вновь отложили

Вопрос реконструкции легкоатлетического манежа в Хабаровске остаётся открытым. Проведение ремонта отложили ещё на год — потенциальный инвестор в лице компании «Газпром» не выделит в 2017-ом денег на этот объект.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в минувшем декабре губернатор региона Вячеслав Шпорт встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по вопросу выделения денег на реконструкцию манежа. Окончательно вопрос должен был решиться после 20 января, когда прошла повторная встреча сторон. Сейчас, почти месяц спустя, стало известно, что она завершилась не в пользу легкоатлетов.

«Программа на этот год уже утверждена. Скорее всего, вопрос реконструкции легкоатлетического манежа мы перенесём на следующий год. Объекты расписаны, некоторые спортивные сооружения, которые входили в программу, исключили. У нас пока объектов достаточно — строим физкультурно-оздоровительные комплексы в этом году, впереди строительство уличных площадок. Реконструкция легкоатлетического манежа и стрелкового тира находится у нас на карандаше, письмо на «Газпром» отправлено. Этот вопрос с компанией мы обсудим в следующем году», — рассказал корреспонденту агентства первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев.

В манеже придётся заменить не только легкоатлетические дорожки. Спортивный объект, построенный 30 лет назад, ни разу капитально не ремонтировали, обходились косметическим ремонтом и латанием крыши. От времени и наводнения пострадали фундамент и металлические конструкции. Однако в краевой федерации лёгкой атлетики всё же надеются, что в манеже снова появятся зал силовой подготовки, сектор для толкания ядра и площадка для прыжков с шестом. Пока же им приходится делить тренировочную и соревновательную площадку с выставками.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», легкоатлеты неоднократно жаловались на то, что выставки мешают им заниматься в манеже. Покрытие повреждается из-за оборудования и каблуков зрительниц. Зачастую приходится тренироваться по соседству с рабочими, устанавливающими витрины. О сложной ситуации не один раз заявляла именитая спортсменка Екатерина Конева.