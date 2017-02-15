В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть

В Хабаровске возле одного из жилых домов обнаружили тело несовершеннолетней девочки с травмами, которые характерны при падении с большой высоты. На место происшествия прибыли следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося, однако версия о том, что девочка состояла в «группах смерти», уже не нашла подтверждения.

«Отдельно необходимо отметить, что в средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы данная девочка покончила жизнь самоубийством, выполняя задание так называемой «группы смерти». По информации, которой в настоящее время располагают правоохранительные органы, девочка в «группах смерти» не состояла», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

В соседнем Комсомольске-на-Амуре произошёл похожий инцидент. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители пятиэтажки нашли под окнами женщину и её четырёхлетнего сына. Врачи выявили у обоих травмы, которые обычно бывают от падения с высоты. Соседи увидели, что в квартире матери на четвёртом этаже открыто окно, и решили, что девушка вместе с ребёнком выпрыгнула из него.