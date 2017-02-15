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В Хабаровском крае больше фирм готовы работать с инвалидами

В Хабаровском крае больше фирм готовы работать с инвалидами
Местные компании будут проверять вдвое чаще
25 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае выросло количество фирм, которые готовы дать рабочие места инвалидам. Как сообщили в комитете по труду и занятости населения регионального правительства, сейчас в сфере экономики для людей с ограниченными возможностями здоровья есть места почти на 430 организациях, а в начале прошлого года их было около 350.

Отчасти это произошло из-за того, что краевые власти начали усиленно следить за тем, чтобы на предприятиях с численностью сотрудников меньше 100 человек соблюдали закон. На таких фирмах обязаны трудоустраивать инвалидов, но далеко не все соблюдают это требование. В этом году в управлении регионального госконтроля и лицензирования «белого дома» хотят увеличить число рейдов вдвое.

«С работодателями мы проводим большую адресную работу, и в большинстве случаев они заранее знают, какие специалисты среди инвалидов есть и на какие вакансии лучше оформить квоту. Кроме того, комитет ведёт разработку проекта регионального закона, который позволил бы расширить перечень организаций, обязанных привлекать на работу людей с ограниченными возможностями», — сообщил председатель комитета Андрей Сухоруков.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в регионе по квотам работают больше 1700 инвалидов на более чем 200 предприятиях, свободны около 1000 вакансий. По данным на начало 2016 года, на фирмах оформили 2668 квот для трудоустройства инвалидов, через год их количество увеличилось до 2931.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году новые вакансии появились в банковской сфере, пищевой промышленности и здравоохранении — 61 специалиста согласился взять на работу дальневосточный филиал «Сбербанка России», девять человек — краевая клиническая больница № 2, ещё восемь — филиал пивоваренной компании «Балтика».

 
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