Хабаровчанин обесточил чужой дом, стащив оттуда электрогенераторы

К моменту задержания он успел продать украденное и потратить деньги

В дальневосточной столице 26-летний местный житель решил заработать на краже. Он вынес из недостроенного частного дома два электрогенератора стоимостью около ста тысяч рублей, продал их и распорядился вырученными деньгами по своему усмотрению.

Стражи правопорядка раскрыли похищение техники, отрабатывая заявление жителя Краснофлотского района. Мужчина обратился в дежурную часть городского отдела полиции № 11. Он рассказал, что летом строит дачный дом на улице Эстрадной, а необходимые инструменты и электрические устройства на зиму оставлял в недостроенном здании. Накануне происшествия хабаровчанину позвонил сосед, сообщивший, что неизвестные проникли на территорию дачного участка и повредили стеклопакет оконной рамы. Потерпевший обнаружил, что из его дома пропали два генератора стоимостью около 100 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 26-летнего безработного местного жителя. При обыске по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили различные строительные инструменты. На допросе молодой человек пояснил, что электрогенераторы продал неустановленному лицу, а деньги потратил на бытовые нужды.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений из дачных домов на территории краевого центра», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают похищенные электрогенераторы. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы за кражу.