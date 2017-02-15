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Хабаровской администрации придётся сделать освещение на Заводской Пади

Хабаровской администрации придётся сделать освещение на Заводской Пади
Суд удовлетворил требования прокуратуры
23 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Краснофлотском районе Хабаровска прокуратура добилась того, чтобы на улице Заводская Падь появилось наружное освещение. Обязанность наладить его суд возложил на городскую администрацию, удовлетворив требования надзорного органа.

Жители улицы Заводская Падь коллективно обратились в прокуратуру района с жалобой на отсутствие наружного освещения. Специалисты надзорного органа провели проверку, и доводы заявителей подтвердились. Эта ситуация нарушает права хабаровчан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также на безопасность дорожного движения.

Согласно городскому уставу, заниматься благоустройством города, в том числе установкой фонарей на улицах, должна администрация дальневосточной столицы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, специалисты обратились в суд, чтобы привлечь муниципалитет к ответственности. Их исковые требования удовлетворили.

Прокуратура нередко обязывает городскую администрацию благоустроить отдельные улицы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «выбить» тротуар по улице Артёмовской удалось только через суд. На его обустройство планировали потратить больше 2,5 миллиона рублей. Работы должны были начаться в конце августа 2016 года и завершиться в декабре. Орган местного самоуправления исполнил решение суда, и теперь у жителей появилась пешеходная дорожка. Мэрию Хабаровска также заставили обустроить тротуар на въезде в Волочаевский Городок. Суд удовлетворил требования прокурора и в этом случае.

 
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