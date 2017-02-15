В Хабаровске под суд пойдут десять наркоторговцев

В дальневосточной столице направили в суд уголовное дело на десятерых торговцев наркотиками. Они продавали разовые дозы гашишного масла своим зависимым знакомым, понемногу оставляя себе. Обвиняемым грозит колония строгого режима.

Следствие установило, что сбывать масло каннабиса и зарабатывать на этом деньги решил 30-летний хабаровчанин. Он закупал большие партии гашишного масла по низкой цене в соседнем регионе. Злоумышленник привлёк к бизнесу троих наркозависимых знакомых, у которых в окружении были такие же приятели и родственники. Именно поэтому, зная, что для торговли есть широкая клиентская база, фигурант рассчитывал постоянно получать большие деньги.

Каждый из трёх фигурантов вовлёк в бизнес других хабаровчан, в целях конспирации не знакомых друг с другом. Всего в бизнесе принимали участие 13 человек. Организатор расфасовывал наркотики и распределял их среди подельников. В качестве бонуса распространители оставляли немного гашишного масла себе для личного употребления.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело на десятерых обвиняемых направили в суд для рассмотрения по существу. Они дожидаются приговора под подпиской о невыезде. Трое других фигурантов, в том числе и организатор, заключили досудебное соглашение. Их отправили в колонию строгого режима на сроки от пяти до восьми лет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало об аналогичных случаях. Так, жители краевого центра во главе с 46-летним мужчиной торговали гашишным маслом среди своих наркозависимых знакомых. Они безнаказанно занимались незаконным оборотом наркотиков в течение двух лет. За такой же бизнес под суд отправили семью из троих хабаровчан.